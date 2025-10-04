#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε με τη διπλωματία είτε με στρατιωτικά μέσα

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «εντός των επόμενων ημερών».

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 22:28

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες» τόνισε.

Δεν διευκρίνισε το πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «εντός των επόμενων ημερών».

«Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

