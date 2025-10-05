Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν αμφότεροι σε τμήματα του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επιμελητείας», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Στο μεταξύ, η παλαιστιναική Χαμάς υποστήριξε σήμερα, πριν από τις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ των δύο εμπολέμων, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ.

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον πόλεμο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τους όρους της απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

Στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως στέλνει τους διαπραγματευτές του στην Αίγυπτο, λέγοντας πως ελπίζει ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα «στις προσεχείς ημέρες».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ (ανατολική Αίγυπτος) και οι διαπραγματευτές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης επρόκειτο να φθάσουν σήμερα στην Αίγυπτο προερχόμενοι από την Ντόχα. Η ημερομηνία της έναρξης των συνομιλιών δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

«Η Χαμάς θέλει πολύ να φθάσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να αρχίσει αμέσως η διαδικασία της ανταλλαγής των φυλακισμένων (όμηροι έναντι φυλακισμένων Παλαιστινίων)», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο «να προετοιμασθούν οι συνθήκες επί του πεδίου για τη μεταφορά (των ομήρων), ως προοίμιο της διαδικασίας ανταλλαγής».

Η Χαμάς υπογράμμισε στους μεσολαβητές «την ανάγκη να αναστείλει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αναγνώρισης και τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας», δήλωσε η πηγή αυτή. Παράλληλα «η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ