Η Ευρώπη στους δρόμους για τη Γάζα και τους ακτιβιστές του στολίσκου

Διαδηλώσεις για τη Γάζα και τους ακτιβιστές που βρίσκονται υπό κράτηση στο Ισραήλ έγιναν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Άμστερνταμ, ντυμένοι στα κόκκινα, για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Να σταματήσει η γενοκτονία».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαδήλωσης «Κόκκινη Γραμμή», περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση αυτήν, καλώντας παράλληλα την ολλανδική κυβέρνηση να λάβει μέτρα εναντίον του Ισραήλ.

«Αναμένω να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, να σταματήσει κάθε εμπόριο (με το Ισραήλ) και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», είπε ο Σεμπάστιαν Πόος, 68 ετών, που έφτασε στο Άμστερνταμ από το Αϊντχόφεν. «Ντρέπομαι βαθύτατα για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, για τη στάση που έχει υιοθετήσει», είπε ο καλλιτέχνης, που φορούσε έναν κόκκινο μπερέ.

Στα μέσα Αυγούστου το κοινοβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει επί των κυρώσεων που θα επέβαλε στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φελντκαμπ παραιτήθηκε εξαιτίας αυτού.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Παρά τη βροχή, οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους επί πολλές ώρες. Παρόμοιες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο στη Χάγη, με τη συμμετοχή 100-150.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Το Σάββατο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό στη Ρώμη, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Ρώμη, στο τέλος της ειρηνικής πορείας πολιτών κατά της παρεμπόδισης από το Ισραήλ του διεθνούς στολίσκου που προσπαθούσε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα.

Ομάδα αναρχικών έριξε αντικείμενα και μπουκάλια κατά των αστυνομικών. Οι αρχές απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων και νερού υπό πίεση και προχώρησαν σε συλλήψεις περισσότερων.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χτες στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πίσω από ένα τεράστιο, κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ», περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

