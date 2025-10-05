Γαλλία: Αριστερά και ακροδεξιά απειλούν με πρόταση μομφής τη νέα κυβέρνηση

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, η Γαλλία απέκτησε σήμερα νέα κυβέρνηση, την τρίτη μέσα σε έναν χρόνο, η οποία όμως απειλείται ήδη να ανατραπεί από την αριστερή και την ακροδεξιά αντιπολίτευση.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης, οι Σοσιαλιστές θα την καταψηφίσουν.

Το Προεδρικό Μέγαρο ανακοίνωσε νωρίτερα τον κατάλογο των 18 υπουργών που συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της κυβέρνησης – οι υπόλοιποι θα διοριστούν μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού στο κοινοβούλιο, το απόγευμα της Τρίτης, όπου θα παρουσιάσει την πολιτική ατζέντα του.

Οι περισσότεροι από τους υπουργούς παραμένουν στις θέσεις που κατείχαν και επί του κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού. Έτσι, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διατηρεί το χαρτοφυλάκιό του στο υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων Μπρουνό Ρεταϊγιό παραμένει υπουργός Δικαιοσύνης και ο Ζεράλντ Νταρμανέν θα συνεχίσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει η Ελιζαμπέτ Μπορν, στο υπουργείο Υπερπόντιων Εδαφών πηγαίνει ο Μανουέλ Βαλς, στο υπουργείο Υγείας και Εργασίας η Κατρίν Βοτρέν, στο υπουργείο Πολιτισμού στο υπουργείο Πολιτισμού, στο υπουργείο Οικονομικών ο Ρολάν Λεσκίρ, στο υπουργείο Χωροταξίας και Στέγασης ο Ερίκ Βερτ, στο υπουργείο Περιβάλλοντος η Ανιές Πανιέ-Ρινασέρ, στο υπουργείο Γεωργίας η Ανί Ζενεβάρ, στο υπουργείο Προϋπολογισμού η Αμελί ντε Μονσαλέν, στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης η Ναϊμά Μουτσού, στο υπουργείο Μεταφορών ο Φιλίπ Ταμπαρό και στο υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας η Μαρίνα Φεράρι.

Κυβερνητική εκπρόσωπος αναλαμβάνει η Ορόρ Μπερζ ενώ ο Ματιέ Λεφέβρ θα είναι υφυπουργός, αρμόδιος για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο.

Η έκπληξη σε αυτή τη νέα κυβέρνηση είναι η επιστροφή του Μπρουνό Λεμέρ, που διαδέχεται τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Λεμέρ ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα γίνει αποδεκτός από το κοινοβούλιο, την ώρα που η δημοσιονομική κατάσταση στη Γαλλία εμφανίζεται δύσκολη, με το χρέος στα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ να ξεπερνά το 115% του ΑΕΠ.

Μόλις σχηματίστηκε, η κυβέρνηση απειλείται ήδη με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός καλείται να επιβιώσει σε μια κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, αυτήν που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβούλιου από τον Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Η Εθνοσυνέλευση είναι χωρισμένη σε τρία μπλοκ: συμμαχία της αριστεράς, μακρονιστές και κεντρώοι, ακροδεξιά: κανένα τους δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και το αποτέλεσμα είναι η χρόνια αστάθεια.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έμπιστος του Μακρόν, προέρχεται από τη δεξιά και αφού διορίστηκε πρωθυπουργός, στις 9 Σεπτεμβρίου, προσπάθησε με διαβουλεύσεις να επιλύσει τη δύσκολη εξίσωση μιας άπιαστης πλειοψηφίας και να γλιτώσει την πτώση στην επόμενη ψηφοφορία, εκείνη του προϋπολογισμού του 2026. Δεν κατάφερε όμως παρά μόνο να συσπειρώσει το κεντρώο μπλοκ, την εύθραυστη συμμαχία των μακρονιστών με τους Ρεπουμπλικάνους, που μετείχαν ήδη στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, που εμφανίζονται επίσης διχασμένοι, δεν επιβεβαίωναν ότι θα μετείχαν σε μια νέα κυβέρνηση. «Δεν δόθηκε λευκή επιταγή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γερουσιάστρια Ανιές Εβρέν, η εκπρόσωπος του κόμματος.

Σε μια επιστολή του προς τους ηγέτες του κεντρώου μπλοκ, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, ο Λεκορνού παρουσίασε κάποιους βασικούς άξονες της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων, θέλει να εστιάσει τη δημοσιονομική προσπάθεια στη μείωση των δημοσίων δαπανών και να ανταποκριθεί «στο αίτημα περί φορολογικής δικαιοσύνης που εκφράζουν οι συμπατριώτες μας».

Απευθυνόμενος ειδικά στους Ρεπουμπλικάνους, σημείωσε ότι «η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η καταπολέμηση της ανομίας θα συνεχίσουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα», όπως επίσης και «η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».

Παρά τη διαβεβαίωση του Λεκορνού ότι δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, «οδεύουμε προς την πρόταση μομφής αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα», προειδοποίησε το Σάββατο ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ