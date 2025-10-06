Νόμπελ Ιατρικής στους επιστήμονες Μπράνκοου, Ράμσντελ και Σακαγκούτσι

Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για «τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή», ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή Νόμπελ.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν-Ερλένιους, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Karolinska.

Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό βραβείο ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολαρίων) καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο που τους απονέμεται από τον βασιλιά της Σουηδίας.

Η 64χρονη Μπράνκοου εργάζεται στο Institute for Systems Biology, έναν ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό, στο Σιάτλ των ΗΠΑ και ο, επίσης 64χρονος, Ράμσντελ στην εταιρία βιοτεχνολογίας Sonoma Biotherapeutics, στο Σαν Φρανσίσκο. Ο 74χρονος Σακαγκούτσι είναι ερευνητής ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο της Οσάκα της Ιαπωνίας.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

«Οι ανακαλύψεις τους έθεσαν το θεμέλιο για ένα νέο πεδίο έρευνας και έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, για παράδειγμα για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα», ανέφερε σε ανακοίνωση η επιτροπή απονομής των βραβείων.

«Το ισχυρό ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού πρέπει να ρυθμίζεται, διαφορετικά δημιουργείται ο κίνδυνος να επιτεθεί στα δικά μας όργανα», τόνισε η επιτροπή Νόμπελ.

Οι επιστήμονες που τιμώνται έχουν «ταυτοποιήσει τους φρουρούς του ανοσολογικού συστήματα, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, που αποτρέπουν τα ανοσολογικά κύτταρα από το να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα».

Τα Βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1901, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με τη διαδικασία απονομής τους να διακόπτεται κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων. Το βραβείο Οικονομικών θεσπίστηκε στη συνέχεια και χρηματοδοτείται από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, τη Riksbank.

Το Νόμπελ Ιατρικής, ως είθισται, είναι το πρώτο που ανακοινώνεται κάθε χρόνο, ενώ τις επόμενες ημέρες ακολουθούν τα βραβεία στην επιστήμη, τη λογοτεχνία, την ειρήνη και τα οικονομικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ