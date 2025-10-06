#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Ιμάμογλου καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία

"Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης - τη στιγμή που ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει καλά ότι «όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία", αναφέρει στο άρθρο του ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Σε άρθρο του τις προηγούμενες ημέρες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με τίτλο «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι πλέον επίκαιρα ζητήματα», ο φυλακισμένος δημαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου καταγγέλλει ένα πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία αναφερόμενος στις προσωπικές του περιπέτειες με το καθεστώς Ερντογάν.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Φραντς Κάφκα άρχισε να γράφει τη «Δίκη» το καλοκαίρι του 1914, τη στιγμή που μόλις είχε ξεσπάσει ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και ο κόσμος εισερχόταν «σε μια περίοδο ανασφάλειας, γενικευμένης καχυποψίας και εύκολου μίσους», ο Ιμάμογλου επισημαίνει ότι «έναν αιώνα αργότερα, προσπαθούν και πάλι να μας πείσουν πως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι παρωχημένες έννοιες». Και συνεχίζει αναφέροντας τα εξής:

«Από ένα μοναχικό κελί 12 τ.μ., στις φυλακές Μαρμαρά, γράφω αυτές τις γραμμές, φυλακισμένος ο ίδιος σε μια καφκική δίκη, κατηγορούμενος ότι παραποίησα επίσημο έγγραφο - συγκεκριμένα, το πανεπιστημιακό μου πτυχίο - και αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως οκτώ χρόνια και εννέα μήνες. Μικρή λεπτομέρεια: το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει ποιο επίσημο έγγραφο φέρεται να έχει παραποιηθεί».

Συνεχίζοντας ο φυλακισμένος δήμαρχος γράφει ότι σε ηλικία 19 ετών σπούδαζε στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Girne, στην κατεχόμενη Κύπρο, και ότι το 1990 υπέβαλε αίτηση μεταγραφής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, η οποία εγκρίθηκε.

«Μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποφοίτησα με επιτυχία το 1994. Στις 18 Μαρτίου τρέχοντος έτους, το πτυχίο αυτό ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο κοσμήτορας της σχολής παραιτήθηκε, αρνούμενος να νομιμοποιήσει αυτήν την παράνομη πράξη. Προσέφυγα στο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο αρχικά εξέδωσε απόφαση υπέρ μου. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, του οποίου η πλειοψηφία των μελών διορίζεται από τον πρόεδρο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης απομάκρυνε τον δικαστή από την υπόθεση. Παράλληλα, ξεκίνησε ποινική δίκη, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο παραποίησης. Όπως ο Γιόζεφ Κ., αγνοώ το «έγκλημα» για το οποίο κατηγορούμαι» γράφει ο Εκρέμ Ιμάμογλου συμπληρώνοντας τα εξής: «Η ακύρωση του πτυχίου δεν έχει άλλο σκοπό παρά να εμποδίσει την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία στην Τουρκία. Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης - τη στιγμή που ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει καλά ότι «όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Toυρκία: Οι αγορές περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Σουηδία: Εφετείο απήλλαξε εν μέρει τον ακροδεξιό ακτιβιστή που είχε κάψει αντίγραφα του Κορανίου

Φιντάν: Κάποιοι προσπαθούν να μας... περικυκλώσουν

Τουρκία: «Παγώνει» assets προσώπων που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο