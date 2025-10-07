#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χαμάς: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή η 7η Οκτωβρίου

«Η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" αποτέλεσε επίσης την αρχή μιας διαδικασίας (...) απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (...) και της αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας της», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης.

Χαμάς: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή η 7η Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 16:39

Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια «ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή, δήλωσε σήμερα ο Φάουζι Μπαρχούμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς καθώς για το Ισραήλ σήμερα είναι η δεύτερη επέτειος της επίθεσης αυτής που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Μπαρχούμ σε μήνυμα μέσω βίντεο που μεταδόθηκε στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera.

Η 7η Οκτωβρίου «αποτέλεσε επίσης την αρχή μιας διαδικασίας (...) απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο» (...) και την αρχή μιας πραγματικής αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας της σε αυτή τη γη», πρόσθεσε, ενώ η λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί από την εκστρατεία ισραηλινών στρατιωτικών αντιποίνων που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

«Η αντιπροσωπεία του κινήματος η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας και των οικογενειών μας στη Γάζα», είπε ακόμη ο Μπαρχούμ στο ίδιο βίντεο που μετέδωσε το Al Jazzera.

Λέγοντας πως η Χαμάς θέλει να καταλήξει σε «μια μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός», με «πλήρη αποχώρηση των [ισραηλινών] δυνάμεων από όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας» ή ακόμη «την είσοδο χωρίς περιορισμούς της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας», ο Μπαρχούμ, προειδοποίησε για «προσπάθειες «του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου να υπονομεύσει» τις διαπραγματεύσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νετανιάχου: Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

Πηγές Χαμάς: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο

Παπασταύρου: Συνάντηση με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας

Ισραήλ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα, ενός λεπτού σιγή

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο