Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία

Η Στάλτσερ εξελέγη δήμαρχος της μικρής πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία στις 28 Σεπτεμβρίου και είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 17:21

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε Ίρις Στάλτσερ, η οποία βρέθηκε την Τρίτη με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμά της.

Tη δήμαρχο εντόπισε ο γιος της στον οποίο φέρεται να είπε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από πολλούς άντρες, έξω από το διαμέρισμά της. Η γυναίκα έφερε πολλές μαχαιριές στην κοιλιά και στην πλάτη.

Η Στάλτσερ εξελέγη δήμαρχος της μικρής πόλης στη δυτική Γερμανία στις 28 Σεπτεμβρίου και είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), που συμμετέχει στην εθνική κυβέρνηση ως ελάσσων εταίρος των συντηρητικών.

Επίσης, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, που επικαλείται πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει ότι η Στάλτσερ φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές, τα οποία απειλούν τη ζωή της. Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Χέρντεκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε:

«Ανησυχούμε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Πρόκειται για μια αποτρόπαια πράξη που δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας».

