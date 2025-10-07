Ρωσία: Μέχρι τη Σιβηρία έφτασαν οι επιθέσεις με drones

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση στο Τιουμέν της Σιβηρίας χθες Δευτέρα βράδυ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην πόλη που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.800 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram, οι ρωσικές περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη «εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν» μέσα στον περίβολο μιας εταιρείας στη συνοικία Αντιπίνο, στην ανατολική πλευρά της Τιουμέν.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η Ουκρανία, επί του παρόντος, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχο αποτέλεσε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο εμπόδισαν την «έκρηξη» των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά τοπικό μέσο ενημέρωσης, το MegaTioumen, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι επλήγη δομή ψύξης στο διυλιστήριο.

Η περιφέρεια Τιουμέν, πλούσια σε υδρογονάνθρακες, βρίσκεται περισσότερα από 1.800 χλμ. σε ευθεία γραμμή από τα ουκρανικά σύνορα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναφέρεται σε αυτό το έδαφος αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τους τελευταίους μήνες, σε απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά του εδάφους της, η Ουκρανία προχώρησε σε πολλαπλά πλήγματα σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, κάτι που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Τον Ιούνιο, ο ουκρανικός στρατός είχε πλήξει επίσης ρωσικές αεροπορικές βάσεις πολύ μακριά από το μέτωπο, στη Σιβηρία και στην Αρκτική, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

