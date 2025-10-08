Πολύ κοντά η συμφωνία για τη Γάζα, λένε ισραηλινές πηγές

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου από σήμερα συμμετέχουν οι δύο απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Η Χαμάς ανέφερε οτι παρέδωσε κατάλογο με τα ονόματα των Παλαιστίνιων φυλακισμένων που ζητά να αφεθούν ελεύθεροι. Φέρεται επίσης να επιμένει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στην πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με μία από αυτές να δηλώνει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων να ξεκινά πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αναφέροντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι συνομιλίες κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για ψήφιση, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας για τους ομήρους πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των απελευθερώσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr