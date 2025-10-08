#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρόεδρος Τραμπ ίσως πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς «φαίνεται ότι πάνε καλά» και μια συμφωνία «είναι πολύ κοντά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 23:05

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας, «ίσως την Κυριακή».

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς «φαίνεται ότι πάνε καλά» και μια συμφωνία «είναι πολύ κοντά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

