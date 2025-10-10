Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους της Ουκρανίας να απαντήσουν με συγκεκριμένα μέτρα σε επίθεση μεγάλης κλίμακας που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, στην οποία έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο αγόρι στη Ζαπορίζια και προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος σε εννέα περιφέρειες και τον ανατολικό τομέα του Κιέβου.

«Αυτό που χρειάζεται δεν είναι λόγια του αέρα αλλά αποφασιστική δράση –από την πλευρά των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της G7—παραδίδοντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εφαρμόζοντας κυρώσεις», σημείωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πάνω από 30 πυραύλους κατά την επίθεσή της αυτή σήμερα σε όλη τη χώρα με στόχο τον ενεργειακό τομέα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και τον ανατολικό τομέα του Κιέβου.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε παράλληλα και αυτό ότι 9 περιφέρειες και η πόλη του Κιέβου επλήγησαν από διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μετά τα μαζικά νυχτερινά πλήγματα της Ρωσίας που είχαν στόχο το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα.

«Έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση πυραύλων και drones (…) σημαντικός αριθμός καταναλωτών έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Κίεβο» και στην περιφέρειά του, όπως και σε αυτές του Ντονέτσκ, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Τσερνίχιβ, του Τσερκάσι, του Χαρκόβου, του Σούμι, της Πολτάβα και της Οδησσού, διευκρίνισε το υπουργείο.

Τμήματα της αριστερής όχθης του Δνείπερου στο Κίεβο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην υδροδότηση μετά την επίθεση, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχός της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Επίσης 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 8 νοσηλεύονται, και πυρκαγιά ή ζημιές προκλήθηκαν σε μερικά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στη Ζαπορίζια, ένα 7χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μπαράζ drones και πυραύλων που εξαπέλυαν οι ρωσικές δυνάμεις για πάνω από έξι ώρες, σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειακού κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. Επίσης επλήγησαν ιδιωτικές κατοικίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, η Ρωσία στοχοθέτησε επίσης υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και μερικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Σέρχιι Λίσακ.

Η Ουκρανία αμύνεται στις ρωσικές δυνάμεις για πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή τους στην επικράτειά της. Η Μόσχα ενέτεινε προσφάτως τις επιδρομές σε κρίσιμης σημασίας υποδομές της χώρας, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πλήττοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της, καθώς πέφτουν οι θερμοκρασίες.

Το Κίεβο έπληξε 70 φορές τη ρωσική επικράτεια τον περασμένο μήνα

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος στρατηγός της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπληξε τη ρωσική επικράτεια 70 φορές τον περασμένο μήνα.

«Καταστρέφουμε την παραγωγή καυσίμων και λιπαντικών, εκρηκτικών κι άλλων στοιχείων του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στην επιτιθέμενη χώρα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Ιδιαιτέρως, η διύλιση πετρελαίου στη Ρωσία μειώθηκε κατά 21%», πρόσθεσε.

