ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τέσσερις νεκρούς

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στην πόλη-νησί Σεντ Έλεν της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Willie’s Bar and Grill στο νησί λίγο πριν τη 1 π.μ. και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του σερίφη.

Από τους τραυματίες, τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό, όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και να δώσει τα ονόματα των θυμάτων, εν αναμονή της ενημέρωσης των οικογενειών τους.

Εκατοντάδες άτομα βρίσκονταν στο εστιατόριο τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους», δήλωσε το γραφείο του σερίφη.

Το νησί Σεντ Χέλεν είναι γνωστό ως το επίκεντρο της κουλτούρας των απογόνων των Αφρικανών σκλάβων, γνωστών ως Gullah Geechee. Το κατάστημα όπου συνέβη η επίθεση, περιγράφεται ως ένα μαγαζί που σερβίρει αυθεντική κουζίνα Gullah.

Οι μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς, τις οποίες το Gun Violence Archive ορίζει ως περιστατικά όπου τέσσερα ή περισσότερα άτομα πυροβολούνται, έχουν γίνει πιο συχνές στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Οι Αμερικανοί είναι σε μεγάλο βαθμό διχασμένοι ως προς τις πιθανές πολιτικές λύσεις, με τους Δημοκρατικούς να τάσσονται υπέρ περισσότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή και τους Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίζουν το δικαίωμα στην οπλοκατοχή και την καλύτερη εφαρμογή των νόμων κατά της βίαιης εγκληματικότητας.