Σε κατάσταση επιφυλακής ο πακιστανικός στρατός στα σύνορα με Αφγανιστάν

Οι Πακιστανοί στρατιώτες παραμένουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, μετά τις σφοδρές συγκρούσεις το Σαββατοκύριακο μεταξύ των δύο πλευρών, από τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι.

Οι μάχες τράβηξαν την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Το μεθοριακό εμπόριο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών διακόπηκε, καθώς το Πακιστάν έκλεισε τις διαβάσεις κατά μήκος των συνόρων του, μήκους 2.600 χιλιομέτρων, με το Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν δεκάδες οχήματα, φορτωμένα με προϊόντα, και από τις δύο πλευρές, ανέφερε ένας Πακιστανός εμπορικός αντιπρόσωπος.

Οι συγκρούσεις αυτές, που ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, είναι οι πλέον πολύνεκρες που έχουν σημειωθεί μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία την Καμπούλ, το 2021.

Οι μάχες μεταξύ των δύο χωρών, που κάποτε ήταν σύμμαχοι, ξέσπασαν αφού το Ισλαμαμπάντ ζήτησε από τους Ταλιμπάν να αναλάβουν δράση εναντίον μαχητών που εξαπολύουν επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι δρουν από κρησφύγετα που διατηρούν στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι Πακιστανοί μαχητές κρύβονται στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό, 23 στρατιώτες σκοτώθηκαν τις συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου. Οι Ταλιμπάν έκαναν λόγο για εννέα δικούς τους μαχητές νεκρούς. Τόσο το Πακιστάν όσο και οι Ταλιμπάν λένε ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από την άλλη πλευρά, ωστόσο αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν.

Φορτηγά και κοντέινερ ακινητοποιήθηκαν

«Όλα τα σημεία εισόδου έχουν κλείσει από το Σάββατο, μετά τις απρόκλητες επιθέσεις των δυνάμεων των Ταλιμπάν» ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ένας Πακιστανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας. Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι σημειώθηκαν μερικά μικροεπεισόδια, με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα της Κυριακής αλλά γενικότερα η κατάσταση ήταν ήσυχη.

Ο Εναγιατουλάχ Χοουαράζμι, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Αφγανιστάν, είπε στο πρακτορείο ότι η «τρέχουσα κατάσταση» στα σύνορα είναι «φυσιολογική», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν Αμίρ Χαν Μουτάκι είπε ότι η χώρα του δεν επιθυμεί τον πόλεμο με κανέναν και ότι όλοι οι γείτονες είναι «ικανοποιημένοι» με τη στάση της Καμπούλ. «Ο πόλεμος δεν είναι η λύση στα προβλήματα. Έχουμε ανάγκη τον διάλογο. Αυτή είναι η πολιτική μας» είπε ο Μουτάκι, από το Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη μετά το 2021.

Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ωστόσο ότι όλες οι μεθοριακές διαβάσεις, για πεζούς και οχήματα, έχουν κλείσει. «Τα φορτωμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων κοντέινερ και φορτηγών, έχουν μπλοκαριστεί στις δύο πλευρές των συνόρων», είπε ο Ζία Ουλ Χακ Σαρχάντι, ο αντιπρόεδρος του Πακιστανικού-Αφγανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. «Εκτός από φρούτα και λαχανικά, μεταφέρουν εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη και οι δύο χώρες και οι έμποροι χάνουν εκατομμύρια ρουπίες», πρόσθεσε.

Το Πακιστάν είναι η κύρια πηγή εισαγωγής προϊόντων και τροφίμων για το περίκλειστο, φτωχό Αφγανιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο ταξίδι του στο Ισραήλ ότι «άκουσε πως υπάρχει πόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν» αλλά «θα πρέπει να περιμένει, μέχρι να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον». «Ξέρετε, ασχολούμαι με έναν άλλον (πόλεμο) επειδή είμαι καλός στην επίλυση διενέξεων, είμαι καλός στην επίτευξη ειρήνης», πρόσθεσε.

Η Κίνα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και επιδίωξε να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο για να παύσουν οι εχθροπραξίες, είπε ότι ανησυχεί πολύ για αυτές τις νέες συγκρούσεις. «Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να παίζει έναν εποικοδομητικό ρόλο στη βελτίωση και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα.

Η Καμπούλ ανέφερε την Κυριακή ότι σταμάτησε τις επιθέσεις της κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας.

