Σχέδια Πούτιν για ανάπτυξη έως και δύο εκατομμυρίων εφέδρων

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να αναπτύξει περίπου δύο εκατομμύρια εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εφόσον χρειαστεί, βάσει τροπολογιών στον νόμο που αναμένεται να εγκριθούν από το κοινοβούλιο, παρέχοντάς της μεγαλύτερη ευελιξία για την ενίσχυση του μεγέθους των δυνάμεών της εκεί.

Σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές, η κίνηση αυτή θα έδινε τη δυνατότητα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ανανεώσει και να επεκτείνει τη ρωσική δύναμη στην Ουκρανία – η οποία, όπως έχει δηλώσει, αριθμεί πάνω από 700.000 στρατιώτες – καλώντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το Υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία θα επιτρέπει την επιστράτευση εφέδρων και σε περίοδο ειρήνης, και όχι μόνο υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου ή σε περίπτωση επίσημης κήρυξης πολέμου. Η Ρωσία χαρακτηρίζει την εισβολή της στην Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι ως πόλεμο, θυμίζει το Reuters.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να αποφύγει έναν ακόμη γύρο αντιδημοφιλούς επιστράτευσης, κάτι που οι αρχές επιθυμούν να αποφύγουν, μετά την μερική επιστράτευση του Σεπτεμβρίου 2022 που είχε οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους άνδρες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι έφεδροι θα λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές εάν κληθούν.

Η ρύθμιση αναμένεται επίσης να είναι οικονομικότερη για το ρωσικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή καταβάλλει σημαντικά ποσά για να δελεάσει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό προκειμένου να πολεμήσουν στην Ουκρανία — μια πολιτική που έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε μια περίοδο αυστηρότερων δημοσιονομικών συνθηκών.

Οι έφεδροι, οι οποίοι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και αμείβονται όταν απουσιάζουν από τις συνήθεις πολιτικές τους εργασίες, θα λαμβάνουν ωστόσο επιπλέον αποζημίωση εφόσον κληθούν, σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις τροπολογίες, όπως ανέφεραν το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έλαβαν αντίγραφο των προτεινόμενων αλλαγών.

Το RBC ανέφερε ότι το τρέχον σχέδιο τροπολογιών, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Άμυνας, προβλέπει ότι οι έφεδροι δεν θα μπορούν να αναπτύσσονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, αναπληρωτής πρόεδρος της αμυντικής επιτροπής της ρωσικής Δούμας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρήση των εφέδρων —οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο και άλλους βουλευτές με ειδίκευση σε στρατιωτικά θέματα, αντιπροσωπεύουν μια δύναμη περίπου δύο εκατομμυρίων στρατιωτών— σε περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι ισχύει σήμερα.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά προς το παρόν βρίσκονται σε εφεδρεία», δήλωσε ο Ζουράβλεφ στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVI. «Μέχρι σήμερα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό μόνο κατά τη διάρκεια περιόδων στρατιωτικού νόμου ή κινητοποίησης. Εμείς διεξάγουμε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις (στην Ουκρανία), αλλά επίσημα ο πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε.

Μια επιπλέον τροπολογία θα εξουσιοδοτεί την ανάπτυξή τους και εκτός συνόρων.

Μόλις ο νόμος τροποποιηθεί — κάτι που θεωρείται τυπική διαδικασία σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα — ο Αντρέι Καρταπόλοφ, πρόεδρος της αμυντικής επιτροπής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε, εφόσον το επιθυμεί, να αναπτύξει τους εφέδρους στις ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκιβ, για παράδειγμα.