Γάζα: Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με βοήθεια στον θύλακα

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια --το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε-- στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί "η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων" στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ