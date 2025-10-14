#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Η υποστήριξη στην Αργεντινή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών

"Εάν ο Μιλέι χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 22:43

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υποστήριξή του στην Αργεντινή "συνδέεται κατά κάποιον τρόπο" με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του, προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

"Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση "σοσιαλιστικής" νίκης, "θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε".

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του "ακραίου αριστερού" κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

