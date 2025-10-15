Βρετανία: Κυρώσεις στους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου Lukoil και Rosneft

Η Βρετανία στοχοποίησε σήμερα τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Lukoil και την Rosneft, και 51 δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου, χαρακτηρίζοντας την απόφασή της αυτή ως μια νέα προσπάθεια επιβολής πιο αυστηρών ενεργειακών κυρώσεων και περιορισμού των εσόδων του Κρεμλίνου.

«Επιβάλλουμε στοχευμένες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Lukoil και την Rosneft», δήλωσε στους δημοσιογράφους η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Την ίδια στιγμή αυξάνουμε την πίεση σε εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, που συνεχίζουν να διευκολύνουν την εισροή ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές».

Η ίδια είπε ότι «δεν υπάρχει θέση για την Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές» και ότι η Βρετανία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις στοχοποιούν 51 πλοία που ανήκουν στον σκιώδη στόλο, όπως και φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού και αμυντικού τομέα.

Ο σκιώδης στόλος μπαίνει όλο και πιο πολύ στο στόχαστρο των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο σκιώδης στόλος, είναι ένα δίκτυο παλαιών δεξαμενοπλοίων που όπως λένε αξιωματούχοι χρησιμοποιείται για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο,

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ