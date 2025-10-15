#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βρετανία: Κυρώσεις στους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου Lukoil και Rosneft

Στη μαύρη λίστα του Λονδίνου εντάσσονται επίσης 51 δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου, ο οποίος στοχοποιείται όλο και πιο πολύ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Βρετανία: Κυρώσεις στους ρωσικούς κολοσσούς πετρελαίου Lukoil και Rosneft

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 16:44

Η Βρετανία στοχοποίησε σήμερα τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Lukoil και την Rosneft, και 51 δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου, χαρακτηρίζοντας την απόφασή της αυτή ως μια νέα προσπάθεια επιβολής πιο αυστηρών ενεργειακών κυρώσεων και περιορισμού των εσόδων του Κρεμλίνου.

«Επιβάλλουμε στοχευμένες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, την Lukoil και την Rosneft», δήλωσε στους δημοσιογράφους η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Την ίδια στιγμή αυξάνουμε την πίεση σε εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, που συνεχίζουν να διευκολύνουν την εισροή ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές».

Η ίδια είπε ότι «δεν υπάρχει θέση για την Ρωσία στις παγκόσμιες αγορές» και ότι η Βρετανία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις στοχοποιούν 51 πλοία που ανήκουν στον σκιώδη στόλο, όπως και φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού και αμυντικού τομέα.

Ο σκιώδης στόλος μπαίνει όλο και πιο πολύ στο στόχαστρο των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο σκιώδης στόλος, είναι ένα δίκτυο παλαιών δεξαμενοπλοίων που όπως λένε αξιωματούχοι χρησιμοποιείται για να παρακαμφθούν οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο,

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανή ΥΠΕΞ σε Ισραήλ: Μην προσαρτήσετε τμήματα της Δ. Όχθης!

Βρετανία: Νέο πρόστιμο στη Royal Mail για καθυστερήσεις σε εκατομμύρια επιστολές

«Κόκκινες γραμμές» από το Βέλγιο για την κατάσχεση ρωσικών assets

Τη μικρότερη αύξηση μισθού από το 2021 πήραν οι Βρετανοί

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο