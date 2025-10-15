Η Ιταλία αντεπιτίθεται στην κινεζική fast fashion

Η Ιταλία σχεδιάζει να επιβάλει επιπλέον φόρο στα προϊόντα «γρήγορης μόδας» από την Κίνα, για να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία της από τις φτηνές εισαγωγές ξένων προϊόντων, είπαν κυβερνητικές πηγές στο Reuters την Τετάρτη.

Η κίνηση στοχεύει στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού σε μια από τις βασικές βιομηχανίες της Ιταλίας, πρόσθεσαν οι ίδιοι άνθρωποι, λέγοντας πως η Ρώμη πιθανόν θα επιβάλει το τέλος σε διαδικτυακούς λιανοπωλητές όπως οι Temu και Shein, μεταξύ άλλων.

Οι δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

«Θα παρουσιάσουμε ένα μέτρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου ultra fast fashion: μια εισβολή φτηνών ξένων προϊόντων που βλάπτουν τους παραγωγούς μας και θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας Άντολφο Ούρσο σε ανακοίνωση μετά το πέρας συνάντησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας μόδας στη Ρώμη.

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Κίνα σταδιακά κατευθύνει προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, ως έναν τρόπο αντιστάθμισης του χαμένου εμπορίου με τις ΗΠΑ μετά τις δασμολογικές πολιτικές που υιοθέτησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε θύματα των απατεώνων της παγκοσμιοποίησης» είπε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, αναφερόμενος στην Κίνα.

Η Ρώμη σχεδιάζει να παρέμβει υιοθετώντας ένα σχήμα που προβλέπεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λεγόμενη Εκτεταμένη Ευθύνη Παραγωγού (Extended Producer Responsibility ‒ EPR), σύμφωνα με τις πηγές.

Το τέλος αναγκάζει τους κατασκευαστές να καλύψουν τα κόστη συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης των προϊόντων τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα.

Η Amazon Haul, που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο με τη Shein και την Temu – αποστολή ρούχων, αξεσουάρ και ηλεκτρονικών απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα προς τους αγοραστές – λανσαρίστηκε επίσης στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα.

Υπάρχουν 22,8 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής Shein στην Ιταλία, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Shein για τον μέσο μηνιαίο αριθμό χρηστών στην ΕΕ, καλύπτοντας την περίοδο από Φεβρουάριο έως Ιούλιο φέτος.

Μετά τη συνάντηση της Τετάρτης, ο Ούρσο υπογράμμισε επίσης ότι εισάγονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν καταπατούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα στην Ιταλία.