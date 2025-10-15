Ryanair: Χαμηλές πτήσεις προς τη Γερμανία λόγω... υψηλών φόρων

Η Ryanair μείωσε τη χειμερινή της χωρητικότητα προς το Βερολίνο και άλλες γερμανικές πόλεις κατά 800.000 θέσεις, στη σκιά της διαμάχης σχετικά με τους αεροπορικούς φόρους και το κόστος πρόσβασης στη χώρα, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ακύρωσε 24 δρομολόγια προς εννέα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Αμβούργου, ανέφερε, ενώ οι πτήσεις προς Ντόρτμουντ, Δρέσδη και Λειψία θα τερματιστούν.

Τα υψηλά έξοδα καθιστούν τη Γερμανία «κατάφωρα μη ανταγωνιστική» σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Ουγγαρία, όπου οι φόροι καταργούνται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, η εταιρεία κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να μειώσει τα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το κόστος των αεροδρομίων και τα τέλη ασφαλείας.

«Είναι πολύ απογοητευτικό ότι η νεοεκλεγείσα γερμανική κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει τη δέσμευσή της να μειώσει τον φόρο αεροπορίας και το υπερβολικά υψηλό κόστος πρόσβασης, τα οποία παραλύουν τον αεροπορικό τομέα της Γερμανίας», δήλωσε η διευθύντρια Μάρκετινγκ Ντάρα Μπρέιντι.

Η Ryanair μειώνει τα δρομολόγια προς τη Γαλλία και άλλες χώρες που εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρους αεροπορίας, ενώ έχει απειλήσει εδώ και καιρό να αποσύρει το δίκτυό της στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η Ryanair έκοψε 1,8 εκατομμύρια θέσεις σε τρεις μεγάλες γερμανικές πόλεις και μείωσε τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου κατά 20%.