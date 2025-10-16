Μπέσεντ: Θέλουμε να σταματήσει το Τόκιο να εισάγει ρωσικό LNG

Η Ουάσιγκτον θέλει η Ιαπωνία να σταματήσει τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία η Ινδία θα βάλει τέλος στις αγορές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Ο κ. Μπέσεντ ανέφερε μέσω X ότι συνομίλησε με τον Ιάπωνα υπουργό Οικονομικών Κατσουνόμπου Κάτο, που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, και του εξέφρασε την «προσδοκία της (αμερικανικής) κυβέρνησης ότι η Ιαπωνία θα σταματήσει να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία».

Η Ιαπωνία, χώρα φτωχή σε φυσικούς πόρους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου.

Το 2023, το αρχιπέλαγος δαπάνησε 582 δισεκατομμύρια γεν (3,3 δισ. ευρώ) για να εισάγει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα των ιαπωνικών τελωνείων, ποσό αυξημένο κατά 56% σε σύγκριση το 2021.

Στη Ρωσία αναλογούσε το 8,9% των συνολικών εισαγωγών ΥΦΑ της Ιαπωνίας το 2023, που σημαίνει πως η χώρα ήταν ο τρίτος κυριότερος προμηθευτής του αρχιπελάγους, πίσω από την Αυστραλία (42,6%) και τη Μαλαισία (15%).

«Θα προτιμούσα να μη σχολιάσω δηλώσεις άλλων υπουργών», ήταν η αντίδραση του κ. Κάτο που ερωτήθηκε σχετικά από εργαζομένους ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης παρόντες στην Ουάσιγκτον.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά μας για να εξασφαλίσουμε δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις άλλες χώρες της G7», δήλωσε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε μερικές ώρες νωρίτερα ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι του υποσχέθηκε πως το Νέο Δελχί θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Ήμουν ενοχλημένος που η Ινδία αγοράζει (ρωσικό) πετρέλαιο και (ο κ. Μόντι) με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Αυτό είναι μεγάλο βήμα εμπρός. Τώρα, πρέπει να πείσω την Κίνα να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε μιλώντας στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Το Νέο Δελχί δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε την 27η Αυγούστου επιπρόσθετους δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, εν είδει τιμωρίας για τις αγορές από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου, καθώς κατά την Ουάσιγκτον έτσι χρηματοδοτεί τον πόλεμο που άρχισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Ο κ. Μπέσεντ ανέφερε εξάλλου πως συζήτηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του Κατσουνόμπου Κάτο «σχέδια» για να προχωρήσουν «στρατηγικές επενδύσεις της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο και τις επενδύσεις» ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις.

Σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία, που κλείστηκε με το Τόκιο τον Ιούλιο κι έφερε μειώσεις των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα προϊόντα του αρχιπελάγους που εξάγονται στην αμερικανική αγορά, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει πως εξασφάλισε την ικανοποίηση της απαίτησής της να γίνουν επενδύσεις 550 δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Όμως ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις αυτές παραμένει αντικείμενο πικρών αντεγκλήσεων. Το Τόκιο λέει πως θα πρόκειται μάλλον για δάνεια και εγγυήσεις, ιδίως από ιαπωνικούς κρατικούς θεσμούς, παρά για άμεσες επενδύσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ