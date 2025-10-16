ΟΗΕ: Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει την προσωρινή εκεχειρία Πακιστάν- Αφγανιστάν

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, οι οποίες προκάλεσαν πολλούς θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, και χαιρετίζει την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου ο εκπρόσωπος του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε οριστική παύση των εχθροπραξιών και να εμπλακούν σε διάλογο, ώστε να προστατευθούν οι άμαχοι και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων ζωών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση. Σε σημερινή της ανακοίνωση, η UNAMA καλωσόρισε την ανακοίνωση της εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων μεταξύ αμάχων στο Αφγανιστάν έχει καταγραφεί στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ.

Η αποστολή εξακολουθεί επίσης να αξιολογεί τις αναφορές για τον ακριβή αριθμό των νεκρών και τραυματιών, ωστόσο οι τρέχουσες πληροφορίες δείχνουν ότι τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν και 346 τραυματίστηκαν στη Σπιν Μπολντάκ, στην αφγανική πλευρά των συνόρων. Η UNAMA κατέγραψε επίσης τουλάχιστον 16 απώλειες αμάχων από προηγούμενες διασυνοριακές συγκρούσεις στις επαρχίες Πακτίκα, Πακτύα, Κουνάρ και Χελμάντ.

Τα μέλη της UNAMA υπενθύμισαν σε όλες τις πλευρές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης, ώστε να αποτρέπονται απώλειες αμάχων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ