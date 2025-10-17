Ρωσία: Πολυετείς καθείρξεις σε 15 μέλη ουκρανικής πολιτοφυλακής

Δεκαπέντε μέλη μιας ουκρανικής πολιτοφυλακής καταδικάστηκαν σήμερα από ρωσικό στρατοδικείο για συμμετοχή σε "τρομοκρατική οργάνωση" σε ποινές κάθειρξης από 15 έως 21 χρόνια που θα εκτίσουν σε σωφρονιστική αποικία υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας.

Οι άνδρες ήταν μέλη του ουκρανικού Τάγματος Αϊντάρ, που είχαν συλληφθεί το 2022.

Η δίκη τους διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών σε στρατοδικείο της πόλης Ροστόφ επί του Ντον της νότιας Ρωσίας.

Δεν υπήρξε άμεσα σχολιασμός για τις ετυμηγορίες από την ουκρανική πλευρά. Ο Ουκρανός διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει επαίσχυντη τη διαδικασία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ρωσικής Memorial, έχουν υποστηρίζει ότι η δίωξη των ανδρών παραβιάζει τη Σύμβαση της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ρωσία το διαψεύδει καθώς οι κατηγορίες βασίστηκαν στη φερόμενη δραστηριότητα των κατηγορουμένων που χρονολογείται οκτώ χρόνια πριν από τον πόλεμο Ρωσίας -Ουκρανίας που άρχισε το 2022.

Οι άνδρες δεν κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου.

Η Αϊντάρ ήταν ένα από τα δεκάδες εθελοντικά τάγματα που εμφανίστηκαν στην Ουκρανία μετά την έναρξη των εχθροπραξιών το 2014 με τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία οργανώσεις που κήρυξαν αποσχισθείσες "δημοκρατίες" στις ανατολικές περιφέρειες της χώρας.

Οι μονάδες, κάποιες με υπερεθνικιστική "ταυτότητα", αργότερα ενσωματώθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Οι κατηγορίες εναντίον των Ουκρανών αφορούν την περίοδο από τον Αύγουστο του 2014 ως τον Μάρτιο του 2022, όταν φέρεται ότι συμμετείχαν σε μια απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση και ότι διέπραξαν ενέργειες με στόχο "τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή της συνταγματικής τάξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας".

Το ρωσικό μέσο Mash επικαλέστηκε δικηγόρο των κατηγορούμενων, ο οποίος είπε ότι δύο αυτούς ομολόγησαν την ενοχή τους, αλλά οι υπόλοιποι 13 θα ασκήσουν έφεση.

