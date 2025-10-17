ΕΕ: Ανεβαίνουν οι ταχύτητες για την ευρωπαϊκή άμυνα

Επιταχύνονται οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, εν μέσω αυξανόμενων ρωσικών απειλών. Μια εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι «27» θα κληθούν να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τις κοινές αμυντικές τους προσπάθειες, επιτεύχθηκε χθες συμφωνία για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ύστερα από μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία ύστερα από συμβιβασμό γύρω από το ζήτημα της προτίμησης ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, που προωθούσε κατά κύριο λόγο η Γαλλία. Επί της ουσίας, ο συμβιβασμός αφορά τον περιορισμό του κόστους των συστατικών και των ειδών που κατασκευάζονται σε χώρες εκτός ΕΕ στο 35% του συνολικού κόστους των επενδύσεων που επιδιώκονται.

Καμία αναφορά στην Τουρκία

Σήμερα, οι αγορές όπλων γίνονται σε ποσοστό 60% από εταιρείες εκτός ΕΕ, κυρίως των ΗΠΑ. Το Ευρωκοινοβούλιο, που διεκδικούσε περισσότερες χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα EDIP, ανέφερε ότι εξασφάλισε τη χρηματοδοτική συμβολή τρίτων χωρών που θα μετάσχουν επίσης στο πρόγραμμα -κυρίως, της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά. Δεν έγινε καμία αναφορά στην Τουρκία, που ενδιαφέρεται να μετάσχει, όπως άλλωστε και στο δανειοδοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο (SAFE).

Πάντως, με αφορμή ελληνικά δημοσιεύματα, που ανέφεραν ότι η Γερμανία «πιέζει» την Ελλάδα για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, η Κομισιόν έστειλε προχθές εκ νέου σαφές μήνυμα: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας».

«Έχουμε θεσπίσει εγγυήσεις στον κανονισμό για να διασφαλίσουμε ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραβιάσει τα συμφέροντα ενός από τα κράτη-μέλη μας ή της ΕE», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας, που κατατέθηκε τον Ιούλιο.

Τείχος για τα αντίπαλα drones

Χθες, άλλωστε, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» 2030 «για τη διατήρηση της ειρήνης και ετοιμότητα της άμυνας», που περιλαμβάνει τέσσερις «εμβληματικές πρωτοβουλίες»: το ευρωπαϊκό τείχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που θα συμπληρώνει την επιτήρηση της ανατολικής πτέρυγας, την ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας, καθώς και την ευρωπαϊκή διαστημική ασπίδα.

Tο σύστημα «θα βασιστεί σ' ένα δίκτυο αντι-drones, που θα σχεδιαστεί για να προσαρμοστεί για σκοπούς διπλής χρήσης και να βοηθήσει ως προς την αντιμετώπιση απειλών (…), σε κάθε σύνορο της ΕΕ, πέραν της ανατολικής πτέρυγας».

Η Κομισιόν απάντησε με αυτό τον τρόπο στις ενστάσεις, κυρίως, της Ελλάδας και Ιταλίας, που στην άτυπη Σύνοδο στην Κοπεγχάγη έθεσαν θέμα προστασίας όλων των συνόρων του μπλοκ. Εξάλλου, το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση της «εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE