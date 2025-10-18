Νετανιάχου: Κλειστή η Ράφα μέχρι νεωτέρας

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφας, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξεταστεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει απόψε Σάββατο δύο σορούς που κατάφερε να εντοπίσει.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφας, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Το συνοριακό πέρασμα που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.

ΟΗΕ: Τεράστιο το ανθρωπιστικό έργο μπροστά μας

Παράλληλα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ μετέβη στην πόλη της Γάζας και τόνισε ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν τεράστιο έργο μπροστά τους προκειμένου να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες και τρόφιμα στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Ο Φλέτσερ είναι ο πρώτος αξιωματούχος του ΟΗΕ που επισκέπτεται τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας. Έφτασε στην πόλη της Γάζας με κομβόι λευκών τζιπ του ΟΗΕ.

«Ήμουν εδώ πριν επτά ή οκτώ μήνες. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ήταν ακόμη όρθια. (…) Είναι φοβερό να βλέπει κανείς ένα μεγάλο μέρος της πόλης να έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο», σχολίασε ο Φλέτσερ από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, όπου επιθεώρησε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον θύλακα. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό.

«Έχουμε τώρα ένα τεράστιο σχέδιο 60 ημερών προκειμένου να ενισχύσουμε την παροχή τροφίμων, να διανείμουμε ένα εκατομμύριο γεύματα την ημέρα, να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση του τομέα της υγείας, να στήσουμε σκηνές για τον χειμώνα και να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο σχολείο», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) έχει μπροστά του «ένα τεράστιο έργο (...) αλλά το οφείλουμε στους ανθρώπους εδώ που έχουν περάσει τόσες δοκιμασίες». Πρέπει να γίνει «τεράστια δουλειά».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν να ανοίξουν όλα τα μεθοριακά περάσματα στη Γάζα, περιλαμβανομένου αυτού της Ράφας, το οποίο είναι κρίσιμο για την είσοδο της βοήθειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ