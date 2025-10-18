#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νετανιάχου: Κλειστή η Ράφα μέχρι νεωτέρας

Διαψεύδει την πληροφορία παλαιστινιακής προέλευσης ότι το πέρασμα θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα. Ακόμη δύο σορούς παραδίδει η Χαμάς. Αυτοψία του επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Νετανιάχου: Κλειστή η Ράφα μέχρι νεωτέρας

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 20:40

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφας, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξεταστεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει απόψε Σάββατο δύο σορούς που κατάφερε να εντοπίσει.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφας, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Το συνοριακό πέρασμα που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.

ΟΗΕ: Τεράστιο το ανθρωπιστικό έργο μπροστά μας 

Παράλληλα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ μετέβη στην πόλη της Γάζας και τόνισε ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν τεράστιο έργο μπροστά τους προκειμένου να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες και τρόφιμα στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Ο Φλέτσερ είναι ο πρώτος αξιωματούχος του ΟΗΕ που επισκέπτεται τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας. Έφτασε στην πόλη της Γάζας με κομβόι λευκών τζιπ του ΟΗΕ.

«Ήμουν εδώ πριν επτά ή οκτώ μήνες. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ήταν ακόμη όρθια. (…) Είναι φοβερό να βλέπει κανείς ένα μεγάλο μέρος της πόλης να έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο», σχολίασε ο Φλέτσερ από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, όπου επιθεώρησε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον θύλακα. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό.

«Έχουμε τώρα ένα τεράστιο σχέδιο 60 ημερών προκειμένου να ενισχύσουμε την παροχή τροφίμων, να διανείμουμε ένα εκατομμύριο γεύματα την ημέρα, να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση του τομέα της υγείας, να στήσουμε σκηνές για τον χειμώνα και να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο σχολείο», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) έχει μπροστά του «ένα τεράστιο έργο (...) αλλά το οφείλουμε στους ανθρώπους εδώ που έχουν περάσει τόσες δοκιμασίες». Πρέπει να γίνει «τεράστια δουλειά».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν να ανοίξουν όλα τα μεθοριακά περάσματα στη Γάζα, περιλαμβανομένου αυτού της Ράφας, το οποίο είναι κρίσιμο για την είσοδο της βοήθειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δυτική Όχθη: Ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

ΟΗΕ: Περίπου 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται καθημερινά στη Γάζα

ΟΗΕ: Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει την προσωρινή εκεχειρία Πακιστάν- Αφγανιστάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο