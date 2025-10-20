#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Θα καταστραφεί η Χαμάς αν παραβιάσει την εκεχειρία

«Συνήψαμε συμφωνία βάσει της οποίας θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα. Αν δεν γίνει αυτό, θα τους εξαλείψουμε - και το γνωρίζουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τους χθεσινούς νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 20:56

Η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού το Ισραήλ κατήγγειλε χθες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, η οποία τις διαψεύδει.

«Συνήψαμε συμφωνία με τη Χαμάς, βάσει της οποίας θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και, εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε, εάν καταστεί αναγκαίο. Θα καταστραφούν και το γνωρίζουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές την ώρα που οι απεσταλμένοι του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντιόντουσαν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη των φονικών εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας που ήγειραν φόβους για κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ βομβάρδισε χθες στη Γάζα, ως απάντηση, σύμφωνα με το ίδιο, στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διαψεύδει αυτές τις κατηγορίες. Η Πολιτική Άμυνα στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς Παλαιστινίους σ' αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Ο Τραμπ επέμεινε στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν εναντίον της Χαμάς, υποστηρίζοντας πως δεκάδες χώρες που αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα «θα χαιρόντουσαν να επέμβουν».

«Επιπλέον, το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δύο λεπτά εάν του το ζητούσα», τόνισε. «Όμως, προς το παρόν, δεν το έχουμε ζητήσει. Θα δώσουμε μια μικρή ευκαιρία και ελπίζουμε πως οι βιαιοπραγίες θα μειωθούν λίγο. Όμως, προς το παρόν, γνωρίζετε, πρόκειται για βίαιους ανθρώπους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την εκτίμηση πως η Χαμάς είναι πλέον πολύ πιο αδύναμη, για τον επιπλέον λόγο ότι το Ιράν, ο βασικός υποστηρικτής της στην περιοχή, είναι ελάχιστα πιθανό να επέμβει υπέρ της, μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς προ μηνών στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

