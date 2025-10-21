#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώληση εξετάζει η Warner Bros

Πώληση εξετάζει η Warner Bros

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 20:02

Η Warner Bros. ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη πώληση, οδηγώντας τη μετοχή της σε άνοδο 10%.

Νωρίτερα φέτος, η Warner Bros είχε ανακοινώσει σχέδια διάσπασης σε δύο ξεχωριστές οντότητες: μία για streaming και παραγωγή ταινιών και μία για παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα.

Η εταιρεία έχει επίσης δεχτεί πρόταση εξαγοράς από την Paramount-Skydance.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον από πολλαπλές πλευρές και θα εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές. Η εταιρεία επανέλαβε ότι παράλληλα συνεχίζει τις διαδικασίες για την προγραμματισμένη διάσπαση..

«Συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να θέσουμε την επιχείρησή μας σε θέση επιτυχίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, προωθώντας τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, επαναφέροντας τα στούντιό μας στην κορυφή του κλάδου και επεκτείνοντας παγκοσμίως το HBO Max», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

«Κάναμε το τολμηρό βήμα να προετοιμαστούμε για τη διάσπαση της εταιρείας σε δύο διακριτές, κορυφαίες εταιρείες, τη Warner Bros. και τη Discovery Global, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός» πρόσθεσε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η σημαντική αξία του χαρτοφυλακίου μας αρχίζει να αναγνωρίζεται ευρύτερα από την αγορά. Έχοντας λάβει ενδιαφέρον από πολλούς φορείς, ξεκινήσαμε μια ολοκληρωμένη επανεξέταση των στρατηγικών επιλογών μας ώστε να εντοπίσουμε την καλύτερη πορεία για να απελευθερώσουμε πλήρως την αξία των περιουσιακών μας στοιχείων», πρόσθεσε.

Η Netflix και η Comcast είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την εξαγορά της Warner Bros, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Nova: Εμπλουτίζεται με το Marquee TV η πλατφόρμα ΕΟΝ

Εφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Νταιάν Κίτον

Ποιες μετοχές πήραν το ριμπάουντ στο Χρηματιστήριο

Alpha Finance: Τα top picks και το επόμενο κεφάλαιο για το Χρηματιστήριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο