Πώληση εξετάζει η Warner Bros

Η Warner Bros. ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη πώληση, οδηγώντας τη μετοχή της σε άνοδο 10%.

Νωρίτερα φέτος, η Warner Bros είχε ανακοινώσει σχέδια διάσπασης σε δύο ξεχωριστές οντότητες: μία για streaming και παραγωγή ταινιών και μία για παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα.

Η εταιρεία έχει επίσης δεχτεί πρόταση εξαγοράς από την Paramount-Skydance.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον από πολλαπλές πλευρές και θα εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές. Η εταιρεία επανέλαβε ότι παράλληλα συνεχίζει τις διαδικασίες για την προγραμματισμένη διάσπαση..

«Συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να θέσουμε την επιχείρησή μας σε θέση επιτυχίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, προωθώντας τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, επαναφέροντας τα στούντιό μας στην κορυφή του κλάδου και επεκτείνοντας παγκοσμίως το HBO Max», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

«Κάναμε το τολμηρό βήμα να προετοιμαστούμε για τη διάσπαση της εταιρείας σε δύο διακριτές, κορυφαίες εταιρείες, τη Warner Bros. και τη Discovery Global, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός» πρόσθεσε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η σημαντική αξία του χαρτοφυλακίου μας αρχίζει να αναγνωρίζεται ευρύτερα από την αγορά. Έχοντας λάβει ενδιαφέρον από πολλούς φορείς, ξεκινήσαμε μια ολοκληρωμένη επανεξέταση των στρατηγικών επιλογών μας ώστε να εντοπίσουμε την καλύτερη πορεία για να απελευθερώσουμε πλήρως την αξία των περιουσιακών μας στοιχείων», πρόσθεσε.

Η Netflix και η Comcast είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την εξαγορά της Warner Bros,