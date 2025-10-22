#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Κέρδη 1,2% για το Χονγκ Κονγκ

Εργοστάσιο χημικών χτύπησαν οι Ουκρανοί με Storm Shadow

Το Κίεβο χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους. Υποστηρίζει ότι αποτιμά το αποτέλεσμα του πλήγματος.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 08:27

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ (νότια), κατ’ αυτόν ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου τριάμισι χρόνια, χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ. Η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

