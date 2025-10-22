#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλία: Αύξηση στη φορολόγηση των Airbnb ανήγγειλε η κυβέρνηση

Ο Ματέο Σαλβίνι γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντιτάχθηκε άμεσα. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Φόρτσα Ιτάλια, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ιταλία: Αύξηση στη φορολόγηση των Airbnb ανήγγειλε η κυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 15:57

Αύξηση της φορολόγησης των ποσών που προκύπτουν από βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων, από το 21% στο 26%, ανήγγειλε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, κατά την παρουσίαση των μέτρων του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Η φορολόγηση του 21% αποτελεί έως τώρα ευνοϊκό μέτρο, για τους πολίτες που νοικιάζουν σε τουρίστες, ένα και μόνον ακίνητο ιδιοκτησίας τους.

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε σημερινές δηλώσεις του σε εκπομπή του δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre υπογράμμισε, όμως, ότι «το μέτρο αυτό δεν πρόκειται να εγκριθεί» και ότι «θα καταργηθεί αμέσως ή κατά την εξέταση του σχεδίου προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο».

Η ανακοίνωση της συγκεκριμένης αύξησης είχε προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φέτος για βραχύχρονη ενοικίαση ακινήτων στην Ιταλία, έως τώρα καταβλήθηκαν μισθώματα ύψους 8,2 δισ. ευρώ. Η αύξηση της φορολόγησης των εισοδημάτων από το 21% στο 26%, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, θα κόστιζε περί τα 1.300 ευρώ τον χρόνο, στις οικογένειες που νοικιάζουν ακίνητο σε τουρίστες, για χρονική διάρκεια μέχρι και ενός μηνός.

