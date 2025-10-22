Διεθνές Δικαστήριο: Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη βασικών αναγκών στη Γάζα

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Χάγη, αποφάνθηκε σήμερα πως το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα.

Το πάνελ των 11 δικαστών προσέθεσε πως το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής που παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη στη λωρίδα της Γάζας και οι οντότητές τους, περιλαμβανομένης της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Το Ισραήλ δεν τεκμηρίωσε τους ισχυρισμούς του ότι σημαντικός αριθμός των υπαλλήλων της UNRWA είναι μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφεραν οι δικαστές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ