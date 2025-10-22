#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Φον ντερ Λάιεν: Να διεκδικήσουμε την πρωτοκαθεδρία στην πράσινη τεχνολογία

«Η Ευρώπη να πάρει το μάθημά της από την απώλεια του κλάδου ηλιακών πάνελ προς όφελος των Κινέζων», προειδοποιεί η πρόεδρος της Κομισιόν. Νέοι ανταγωνιστές στην καθαρή βιομηχανία η Μέση Ανατολή και ο Παγκόσμιος Νότος. «Οικονομική ευκαιρία για την ΕΕ».

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 19:26

Η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει το μερίδιό της από τις επενδύσεις των παγκόσμιων ανταγωνιστών στην πράσινη τεχνολογία, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το θέμα στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης.

«Η καθαρή μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας πως κάθε χρόνο προστίθενται παγκοσμίως εκατοντάδες γιγαβάτ ενέργειας. «Οι αγορές καθαρής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο ακμάζουν», συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, των ανεμογεννητριών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Η άνοδος της καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι καλή εξέλιξη για την ενεργειακή ασφάλεια και αποτελεί μεγάλη οικονομική ευκαιρία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι στο παρελθόν η Ευρώπη έχασε ευκαιρίες να ηγηθεί της πράσινης βιομηχανίας, καθώς η απώλεια του κλάδου ηλιακών πάνελ από πιο ανταγωνιστικές κινεζικές εταιρείες αποτελεί «προειδοποίηση που δεν πρέπει να ξεχνάμε».

«Η Ευρώπη ήταν παγκόσμια ηγέτιδα στην ηλιακή ενέργεια, αλλά οι Κινέζοι ανταγωνιστές με τις μεγάλες επιδοτήσεις υπερφαλάγγισαν τη νεαρή ευρωπαϊκή βιομηχανία — και σήμερα η Κίνα ελέγχει το 90% της παγκόσμιας αγοράς».

«Αυτή τη φορά θα πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας», πρόσθεσε, κατονομάζοντας τη Μέση Ανατολή και τον «Παγκόσμιο Νότο» ως περιοχές που ανταγωνίζονται για τη θέση τους στον παγκόσμιο αγώνα της βιομηχανικής πράσινης τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι ανανεώσιμες πηγές και άλλες μορφές καθαρής ενέργειας θα καλύπτουν το 50% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ η αγορά καθαρής τεχνολογίας προβλέπεται να αυξηθεί από 600 δισ. ευρώ έως 2 τρισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια.

Η ΕΕ έχει στόχο να κατακτήσει το 15% της παγκόσμιας παραγωγής καθαρών τεχνολογιών. Η αγορά της ΕΕ θα αυξηθεί στα 375 δισ. ευρώ έως το 2035, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής.

