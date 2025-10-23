Τραμπ: Τέλος στη στήριξη του Ισραήλ αν προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια προσάρτησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν θα συμβεί. Εδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα, το Ισραήλ θα έχανε κάθε στήριξη των ΗΠΑ εάν γινόταν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η συνέντευξη δόθηκε τηλεφωνικά στις 15 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, εξέφρασαν έντονη ενόχληση αφού η Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που καταλήφθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ένα τέτοιο σχέδιο θα ήταν επιζήμιο για τις προσπάθειες εδραίωσης της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο άσκησε πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να τον πείσει να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιό του. «Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμάς με όλο τον κόσμο», φέρεται να του είπε. «Τον σταμάτησα, επειδή απλώς θα συνέχιζε. Θα μπορούσε (ο πόλεμος) να κρατήσει χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ μέχρι τα τέλη του έτους. «Δεν υπάρχει πια η ιρανική απειλή. Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι «ήξερε» ότι οι (αραβικές) χώρες θα εντάσσονταν «πολύ γρήγορα» στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ. Όταν ρωτήθηκε εάν θα συμβεί αυτό πριν από το τέλος του έτους, απάντησε «ναι, έτσι νομίζω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε επίσης για την έλλειψη, κατ’ αυτόν, πραγματικής ηγεσίας στην παλαιστινιακή πλευρά, αν και εκθείασε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Είπε ότι «θα πάρει μια απόφαση» για το αν το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει τον Μαρουάν Μπαργούτι, ηγετικό στέλεχος της Φατάχ που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ