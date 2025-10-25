Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο RESourceEU για απεξάρτηση από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για να σπάσει τις εξαρτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της Ε.Ε. προειδοποίησε για «σαφή επιτάχυνση και κλιμάκωση στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως όπλο οι αλληλεξαρτήσεις», σε ομιλία της το Σάββατο στο Berlin Global Dialogue.

Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες και άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ασιατική υπερδύναμη ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών και σχεδόν όλη τη διύλιση.

Η απάντηση της ΕΕ «πρέπει να ανταποκρίνεται στην κλίμακα των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «επικεντρωνόμαστε στην εξεύρεση λύσεων σε συνεργασία με τους Κινέζους ομολόγους μας».

Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο πρόκειται να συζητήσουν το ζήτημα των περιορισμών στις εξαγωγές κατά τη διάρκεια συναντήσεων την επόμενη εβδομάδα.

«Αλλά είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να απαντήσουμε, αν χρειαστεί», προειδοποίησε η επικεφαλής της Επιτροπής.

H ανακοίνωση της Φον ντερ Λάιεν έρχεται μετά την έκκληση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, να ενεργοποιήσει τον «εμπορικό μπαζούκα» στη σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε. την Πέμπτη. Ωστόσο, η πρότασή του δεν συνάντησε μεγάλη υποστήριξη από τους υπόλοιπους ηγέτες γύρω από το τραπέζι.

Σχέδιο RESourceEU

Για να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα σε εισαγωγές και διύλιση κρίσιμων υλών, η Επιτροπή θα προτείνει ένα «σχέδιο RESourceEU», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το σχέδιο ούτε πότε ακριβώς θα παρουσιαστεί, αλλά ανέφερε ότι θα ακολουθεί ένα παρόμοιο μοντέλο με το σχέδιο REPowerEU που εισήγαγε η Επιτροπή το 2022 για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μετά τη παράνομη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του REPowerEU, η Επιτροπή πρότεινε επενδύσεις 225 δισ. ευρώ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών δρομολογίων, την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, τη βελτίωση της διασύνδεσης δικτύων στην ΕΕ και την ενίσχυση της αγοράς υδρογόνου, μεταξύ άλλων μέτρων. Η Επιτροπή κατέθεσε επίσης νομοθετική πρόταση, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Στόχος του RESourceEU «είναι να διασφαλίσουμε πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τη βιομηχανία μας», εξήγησε η Φον ντερ Λάιεν. «Ξεκινά με την κυκλική οικονομία. Όχι για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά για να αξιοποιήσουμε τις κρίσιμες πρώτες ύλες που περιέχονται ήδη στα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «θα επιταχύνει τις εργασίες για συνεργασίες σε κρίσιμες πρώτες ύλες με χώρες όπως η Ουκρανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Χιλή και η Γροιλανδία».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί πια να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Το μάθαμε πικρά με την ενέργεια και δεν θα το επαναλάβουμε με τις κρίσιμες πρώτες ύλες», κατέληξε η Φον ντερ Λάιεν.