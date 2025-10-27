Ολο το γερμανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ των 377 δισ. ευρώ

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τον Μάιο ότι η Γερμανία σκοπεύει να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της (Bundeswehr) «στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης», δεσμευόμενος να της παράσχει «όλους τους χρηματοοικονομικούς πόρους που χρειάζεται».

Πέντε μήνες αργότερα, η γερμανική καγκελαρία αποκαλύπτει τα σχέδιά της με νέα εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα που είδε το Politico.

Η εκτεταμένη λίστα των 39 σελίδων περιγράφει αγορές ύψους 377 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμούς σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, διάστημα και κυβερνοχώρο. Το έγγραφο αποτελεί επισκόπηση των αγορών όπλων που θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του γερμανικού στρατού για το 2026, αν και πολλές από αυτές είναι μακροπρόθεσμες αγορές χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Συνολικά, πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τον πολύ αναγκαίο εκσυγχρονισμό της άμυνας της Γερμανίας, εδρασμένο ισχυρά στη εγχώρια βιομηχανία.

Πολιτικά, ο χρονισμός συμβαδίζει με τη μεταστροφή του Μερτς σε νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Από την άνοιξη, το Βερολίνο προχώρησε στην εξαίρεση της άμυνας από το συνταγματικό «φρένο χρέους», επιτρέποντας πολυετείς διαρκείς δαπάνες πέραν του σχεδόν εξαντλημένου ειδικού ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε δημιουργηθεί κατά τη θητεία του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Bundeswehr θέλει να ξεκινήσει περίπου 320 νέα project εξοπλισμού κατά τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Από αυτά, 178 έχουν καθορισμένο ανάδοχο. Τα υπόλοιπα παραμένουν «ανοιχτά», υποδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού της Bundeswehr βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδίου.

Οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν στις γνωστές προσφορές, με περίπου 160 έργα, αξίας περίπου 182 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδεδεμένα με εγχώριες εταιρείες.

Η Rheinmetall είναι μακράν ο μεγαλύτερος ωφελημένος. Ο όμιλος με έδρα το Ντίσελντορφ και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις εμφανίζονται σε 53 προγράμματα αξίας άνω των 88 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν απευθείας στη Rheinmetall, ενώ άλλα 56 δισεκατομμύρια σχετίζονται με θυγατρικές και κοινοπραξίες, όπως τα προγράμματα τεθωρακισμένων οχημάτων Puma και Boxer με τη συνεργασία της KNDS.

Το έγγραφο προβλέπει συνολικά 687 Puma, εκ των οποίων 662 σε εκδόσεις μάχης και 25 για εκπαίδευση οδηγών, με προγραμματισμένη παράδοση έως το 2035.

Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, η Bundeswehr σκοπεύει να προμηθευτεί 561 συστήματα Skyranger 30 βραχέος βεληνεκούς για προστασία από drones και βραχυπρόθεσμη άμυνα — ένα πρόγραμμα πλήρως υπό την ηγεσία της Rheinmetall. Μαζί με αυτά έρχονται εκατομμύρια χειροβομβίδες και σφαίρες όπλων.

Η Diehl Defence αναδεικνύεται ως η δεύτερη σημαντική βιομηχανική βάση μετά τη Rheinmetall. Ο βαυαρικός κατασκευαστής πυραύλων εμφανίζεται σε 21 προγράμματα αξίας 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την οικογένεια IRIS-T, η οποία προορίζεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής γερμανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Bundeswehr σκοπεύει να αγοράσει 14 πλήρη συστήματα IRIS-T SLM αξίας 3,18 δισεκατομμυρίων ευρώ, 396 πυραύλους IRIS-T SLM για περίπου 694 εκατομμύρια ευρώ και 300 βραχείας εμβέλειας πυραύλους IRIS-T LFK αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Το κόστος μόνο για τα παραπάνω ανέρχεται σε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ — καθιστώντας το IRIS-T ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα αντιαεροπορικής άμυνας στον προγραμματισμό της Bundeswehr.

Τα drones κερδίζουν επίσης έδαφος στη στρατιωτική λίστα. Στο υψηλότερο επίπεδο, η Bundeswehr θέλει να επεκτείνει τον οπλισμένο στόλο Heron TP σε συνεργασία με την ισραηλινή IAI, επιδιώκοντας αγορά νέων συστημάτων αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθούν δώδεκα νέα τακτικά drones LUNA NG αξίας περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το ναυτικό, τέσσερα θαλάσσια drones uMAWS εμφανίζονται στο σχέδιο με εκτιμώμενο κόστος 675 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνοντας ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση.

Ορισμένα από τα ακριβότερα νέα έργα της Bundeswehr δεν βρίσκονται σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα, αλλά σε... τροχιά. Η λίστα περιλαμβάνει προγράμματα δορυφόρων άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, με νέους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών και, το πιο φιλόδοξο, έναν δορυφορικό αστερισμό χαμηλής τροχιάς αξίας 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για συνεχή, ανθεκτική σε παρεμβολές συνδεσιμότητα για στρατεύματα και κέντρα διοίκησης.

Διατήρηση των κεφαλαίων εντός χώρας

Ένα από τα πιο πολιτικά ευαίσθητα σχέδια στη λίστα της Bundeswehr είναι η πιθανή προσθήκη 15 αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin, αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του συστήματος Foreign Military Sales των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Bundeswehr σχεδιάζει να αγοράσει 400 πυραύλους κρουζ Tomahawk Block Vb αξίας περίπου 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ, μαζί με τρεις εκτοξευτές Lockheed Martin Typhon αξίας 220 εκατομμυρίων ευρώ — ένας συνδυασμός που θα δώσει στη Γερμανία δυνατότητα κρούσης 2.000 χιλιομέτρων.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τη ναυτική περιπολία, ένα πλάνο αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα Boeing P-8A Poseidon.

Όλα αυτά συνδέουν τις μελλοντικές δυνατότητες κρούσης και επιτήρησης της Γερμανίας με τον έλεγχο εξαγωγών και συντήρησης των ΗΠΑ.