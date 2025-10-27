#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νεκροί πέντε ηγέτες της Χεζμπολάχ από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Οι επιχειρήσεις του ΙDF που σημειώθηκαν στα ανατολικά και τα νότια της χώρας περιγράφονται ως οι μεγαλύτερες από την έναρξη της κλιμάκωσης στα σύνορα με το Ισραήλ. Ποια ήταν τα στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης που έχασαν τη ζωή τους.



Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 10:28

Σε μια σημαντική κλιμάκωση, ο Λίβανος έχει γίνει μάρτυρας μιας σειράς φονικών επιθέσεων τις τελευταίες 24 ώρες με στόχο εξέχοντες ηγέτες της Χεζμπολάχ. Οι επιχειρήσεις του ΙDF που σημειώθηκαν στα ανατολικά και τα νότια της χώρας περιγράφονται ως οι μεγαλύτερες από την έναρξη της κλιμάκωσης στα σύνορα με το Ισραήλ.

Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απειλεί τα βόρεια σύνορα και τους Ισραηλινούς πολίτες.

Την τελευταία χρονική περίοδο έχουν σημειωθεί τέσσερα ισραηλινά πλήγματα, σε αντίστοιχες τοποθεσίες εντός του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε μελών της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης. Ενέργειες που αποδίδονται στις προσπάθειεςνα αποτραπεί η ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στο νότο.

Ποια ήταν τα στελέχη της Χεζμπολάχ

Ζέιν αλ-Αμπιντίν Χουσεΐν Φουτούνι: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Φουτούνι ήταν «διοικητής της μονάδας αντιαρματικών της Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ». Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχαΐ Αδράι (Avichay Adraee), έγραψε ότι ο στρατός «εξάλειψε έναν διοικητή του αντιαρματικού πυραυλικού συστήματος της μονάδας Ραντουάν, ο οποίος συμμετείχε σε προσπάθειες ανοικοδόμησης τρομοκρατικών υποδομών στο νότιο Λίβανο».

Μοχάμαντ Άκραμ Αραμπίγια: Ένας από τους ηγέτες της Ειδικής Δύναμης Ραντουάν, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι εργάστηκε για την αποκατάσταση των μαχητικών δυνατοτήτων του κόμματος και συνέβαλε στις προσπάθειες αποκατάστασης των υποδομών του. Σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Qala’a του νότιου Λιβάνου.

Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ: Στόχος ήταν στην περιοχή Naqoura, η οποία υπήρξε σημαντικό κέντρο δραστηριότητας της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δολοφονία του Χουσέιν Αλ Μουσάι στην κοιλάδα Μπέκα, λέγοντας ότι ήταν «έμπορος όπλων και λαθρέμπορος πολεμικού εξοπλισμού εντός των τάξεων της Χεζμπολάχ. Συμμετείχε στην αγορά και μεταφορά όπλων από τη Συρία στον Λίβανο και ήταν σημαντικό στοιχείο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και εξοπλισμού της Χεζμπολάχ».

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

