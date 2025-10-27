Όρμπαν συναντά Τραμπ με το ρωσικό πετρέλαιο στο τραπέζι

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συζητήσουν ενεργειακά θέματα, έγινε γνωστό από την ουγγρική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς ρωσικού πετρελαίου, τη Rosneft και τη Lukoil, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα βρεθεί «σύντομα στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο Τραμπ».

«Εξετάζουμε τον τρόπο να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο σύστημα για την οικονομία της χώρας μου, διότι η Ουγγαρία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Χωρίς αυτά, οι ενεργειακές τιμές θα εκτοξευτούν, προκαλώντας ελλείψεις στα αποθέματά μας», δήλωσε ο Όρμπαν στην εφημερίδα La Repubblica, από τη Ρώμη, μεταξύ των συναντήσεών του με τον Πάπα Λέοντα και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος το παράκανε με αυτές τις κυρώσεις; «Από την πλευρά της Ουγγαρίας, ναι», απάντησε ο Όρμπαν. «Και επομένως προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, ιδίως για την Ουγγαρία».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ δήλωσε το Σαββατοκύριακο στο Fox Newsπως οι ΗΠΑ αναμένουν χώρες όπως η Ουγγαρία «να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο», προκειμένου να «απογαλακτιστούν» από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο, «θα υπάρξει μια ευκαιρία στην Ουάσιγκτον, στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου ο πρωθυπουργός να συζητήσει προσωπικά το θέμα με τον Αμερικανό πρόεδρο».

Η Ουγγαρία επιχειρεί να αναλύσει τι ακριβώς θα σηματοδοτούσαν, νομικά και πρακτικά, οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των δύο ρωσικών κολοσσών υδρογονανθράκων, όταν τεθούν σε ισχύ, είπε ο Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου, στο πλευρό του Ισραηλινού ομολόγου του Γκιντεόν Σάαρ που επισκέπτεται τη Βουδαπέστη.

Την Παρασκευή, ο Όρμπαν, ο οποίος εμφανίζεται ως ο στενότερος σύμμαχος του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πως εξετάζει τρόπους προκειμένου να «παρακάμψει» αυτές τις κυρώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ στοχοθέτησε επίσης τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα ανακοινώνοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, το 19ο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένως τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, έχει λάβει εξαίρεση σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω αγωγών για την Ουγγαρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ