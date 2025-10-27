Συνομιλίες ΕΕ-Κίνας για σπάνιες γαίες και ημιαγωγούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα έχουν συνομιλίες αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αμβλύνουν τις εμπορικές διαφορές, καθώς οι περιορισμοί του Πεκίνου στις εξαγωγές βασικών ορυκτών και ημιαγωγών απειλούν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποδεχθεί κινεζική αντιπροσωπεία για να συζητήσει για τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες, μια κίνηση που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις στην Ε.Ε. Σήμερα (27/10) πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές συνομιλίες για την προετοιμασία της άφιξης της υψηλόβαθμης κινεζικής τεχνικής αντιπροσωπείας την Πέμπτη, δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Κίνα ανακοίνωσε σχέδια για σημαντική αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών νωρίτερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με τα μέτρα, οι οι εξαγωγείς αντικειμένων που χρησιμοποιούν έστω και ίχνη ορισμένων ορυκτών που προέρχονται από την Κίνα θα χρειάζονται άδεια εξαγωγής.

Επίσης, το Πεκίνο εμποδίζει τη Nexperia να εξάγει προϊόντα από τη θυγατρική της στην Κίνα. Η κίνηση αυτή ήταν αντίποινα διότι η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας που εδρεύει στο Ναϊμέγκεν εξαιτίας ανησυχιών ότι η κινεζική Wingtech Technology -ιδιοκτήτρια της Nexperia- προσπαθούσε να παρακωλύσει την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες θα συμπέσουν με τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα για την εκτόνωση των διμερών εμπορικών εντάσεων. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Κίνα θα καθυστερήσει κατά ένα έτος το διευρυμένο καθεστώς αδειοδότησης για τα ορυκτά και θα το επανεξετάσει.

Οι Βρυξέλλες και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούν επιλογές για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Οι αναταράξεις έρχονται καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο εντείνουν την πίεση από τις τεχνολογικές αλλαγές. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις, καθώς οι σχέσεις με την Κίνα συνεχίζουν να είναι τεταμένες.

Η Ε.Ε. επεξεργάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει την ενίσχυση της παραγωγής ορυκτών στο έδαφός της, τη διαφοροποίηση του δικτύου προμηθευτών της και την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υλικών. Επιπλέον, θέλει να δημιουργήσει ένα κοινό κέντρο αγορών και στρατηγικών αποθεμάτων, όπως έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι και Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν κάνει αρχικές συνομιλίες προκειμένου να επιτραπούν προσωρινές εξαγωγές ημιαγωγών στην Nexperia για να διατηρηθεί η ροή του εφοδιασμού του, ενώ διαπραγματεύονται μια πιο μακροπρόθεσμη λύση, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται από την αυτοκινητοβιομηχανία ως ο ιδανικός τρόπος για να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές στην παραγωγή.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και είμαστε σε επαφή με όσες επηρεάζονται», τόνισε η Λουίζα-Μαρία Σπου, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας, σε τακτική κυβερνητική ενημέρωση Τύπου στο Βερολίνο. «Βλέπουμε με ανησυχία τις πιθανές δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού και συνεργαζόμαστε με την Κίνα για την προώθηση των συμφερόντων της γερμανικής οικονομίας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται σε επαφή με την Ε.Ε. και κατέστησε σαφή τη θέση της κατά τη διάρκεια συνάντησης την περασμένη Παρασκευή.

Ενώ η Επιτροπή επιδιώκει λύση μέσω διαπραγματεύσεων, έχει επίσης προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα στους περιορισμούς της Κίνας, χρησιμοποιώντας τις ως μοχλό πίεσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να χρησιμοποιηθεί το μέσο κατά του εξαναγκασμού, το ισχυρότερο εμπορικό εργαλείο της Ε.Ε., στη διαμάχη με την Κίνα.