Ισπανία: Οι Καταλανοί αποσύρουν τη στήριξή τους στον Σάντσεθ

Οι ηγέτες του περιφερειακού κόμματος Junts, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, συμφώνησαν να αποσύρουν τη στήριξή τους από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, περιπλέκοντας περαιτέρω την ικανότητα υπερψήφισης του προϋπολογισμού και άλλων νόμων.

Αν και η κίνηση αυτή, εφόσον εγκριθεί, όπως αναμένεται, από τη βάση του κόμματος σε εσωτερική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αυτή δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Ο ρόλος του Junts υπήρξε καθοριστικός το 2023 σε σημαντικές ψηφοφορίες για τον επαναδιορισμό του Σοσιαλιστή ηγέτη Πέδρο Σάντσεθ στον πρωθυπουργικό θώκο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το κόμμα είχε παράσχει τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία κατέχει 146 έδρες και βασίζεται σε σειρά από μικρά περιφερειακά κόμματα για να περνά νόμους.

«Βλέπουμε πως δεν υπάρχει καμία βούληση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα να αναπτύξουμε τις πολιτικές μας συμφωνίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν από την Περπινιάν της Γαλλία.

«Δεν επιθυμούμε να βοηθήσουμε μια κυβέρνηση που δεν βοηθά την Καταλονία», είπε ο ίδιος. Κατηγόρησε τους Σοσιαλιστές ότι απέτυχαν στο να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σε ευρύ φάσμα θεμάτων, από το να αναθέσουν στην Καταλονία τη διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης έως το να καταστήσουν επίσημη γλώσσα της ΕΕ τα καταλανικά.

Ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δεν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους, είπε πως, εάν τα μέλη του κόμματος εγκρίνουν την απόσυρση του Junts από τη στήριξη της κυβέρνησης, οι Σοσιαλιστές «θα μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να κυβερνήσουν» ή να εγκρίνουν προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση έχει ανανεώσει δύο φορές το σχέδιο δαπανών της χωρίς να παρουσιάσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο και προς το παρόν δεν έχει καταθέσει εκείνο για το 2026. Ο Σάντσεθ έχει πει πως ακόμη ένας χρόνος χωρίς προϋπολογισμό δεν θα αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του και αναμένει πως θα ολοκληρώσει την τετραετή νομοθετική θητεία.

Ο Πουτζδεμόν δεν είπε εάν το Junts θα στηρίξει τυχόν πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του Σάντσεθ.

Μια τέτοια κίνηση θα προϋπέθετε την ένωση δυνάμων με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αντιτίθενται σφόδρα στην αυτοδιάθεση της Καταλονίας και ενδεχομένως θα προτιμούσαν να μη διακινδυνεύσουν να ταχθούν στο πλευρό των αυτονομιστών.

Η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο υποβάθμισε την κίνηση του Junts στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των δύο κομμάτων που έχει «τα πάνω και τα κάτω» της και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα επιλύσουν τις διαφορές τους.

