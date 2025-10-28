Οικονομική στήριξη για 2-3 χρόνια ζητά από Ευρώπη ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία θα έχει ανάγκη από την οικονομική στήριξη της Ευρώπης για ακόμα «δύο έως τρία χρόνια» για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

«Επέμεινα ξανά αυτό το σημείο σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουμε για δεκαετίες, αλλά ότι πρέπει να δείξετε ότι, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα είστε σε θέση να παρέχετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, με τις δηλώσεις του να δημοσιοποιούνται σήμερα. «Και γι' αυτό έχουν αυτό το πρόγραμμα κατά νου- δύο ή τρία χρόνια. Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα, αλλά θα χρειαστούν χρήματα για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πιέσει τον Σι Τζινπίνγκ για να μειώσει το Πεκίνο την υποστήριξή του προς τη Μόσχα και τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων κατά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις του (Τραμπ), ειδικά εάν μετά από αυτές τις αποφασιστικές κυρώσεις η Κίνα είναι πρόθυμη να μειώσει τις εισαγωγές της» από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον σε βάρος δύο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ορισμένους τομείς, παρά τις μεγάλες απώλειες, και χωρίς να έχει σημειώσει για την ώρα κάποια σημαντική πρόοδο. Προτεραιότητα του Κρεμλίνου παραμένει η κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες, η πίεση έχει αυξηθεί στην πόλη Ποκρόφσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και μήνες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, «τον κύριο στόχο των Ρώσων». Το βράδυ της Κυριακής, είχε δηλώσει ότι «σφοδρές μάχες» γίνονται στην πόλη και τα προάστιά της.