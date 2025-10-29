#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπάμπις (Τσεχία): Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης

Το κόμμα του, ΑΝΟ, το οποίο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ευρωσκεπτικιστές «Αυτοκινητιστές» και το ακροδεξιό SPD, από την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Μπάμπις (Τσεχία): Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 12:12

Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, ο Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του ANO θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τους ευρωσκεπτικιστές "Αυτοκινητιστές" και με το ακροδεξιό κόμμα SPD που αντιτίθεται στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, στις 3 Νοεμβρίου.

"Εχουμε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού. Συμφωνήσαμε να την υπογράψουμε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, την ημέρα που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η νέα βουλή", λέει ο Μπάμπις σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Τα κόμματα εργάζονται πάνω σε μια κοινή κυβερνητική ατζέντα προσανατολισμένη σε μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες, λιγότερη βοήθεια για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία και μικρότερη στήριξη για τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και τη μετανάστευση.

Ο πρόεδρος της χώρας Πετρ Πάβελ έδωσε χθες το πράσινο φως στον Μπάμπις για να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Μπάμπις είπε επίσης ότι στοχεύει να έχει σχηματίσει κυβέρνηση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το ANO, το οποίο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους "Αυτοκινητιστές" και το SPD αμέσως μετά τις εκλογές στις 3-4 Οκτωβρίου.

Ένας συνασπισμός από αυτά τα κόμματα θα διαθέτει συνδυαστικά 108 έδρες από τις 200 στην κάτω βουλή.

Αφού ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για μια κοινή κυβερνητική ατζέντα τα κόμματα θα πρέπει να συμφωνήσουν για την κατανομή των υπουργείων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάλας για Σουδάν: «Βάναυσοι» οι παραστρατιωτικοί, στοχοποιούν «εθνοτικά» αμάχους

Στις κάλπες σήμερα οι Ολλανδοί, ποιο το κύριο ερώτημα

Ολλανδία: Εκλογές με τον Βίλντερς στα αντιπολιτευτικά χαρακώματα

Λιθουανία: Θα καταρρίπτονται μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο