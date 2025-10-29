Πάουελ: Δεν είναι δεδομένη η μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Πριν από το κυβερνητικό «λουκέτο» τα στοιχεία έδειχναν ότι η οικονομία μπορεί να βρίσκεται σε μια πιο σταθερή πορεία αλλά η αναστολή στη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, τόνισε ο Πάουελ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ζήτηση για εργασία έχει ξεκάθαρα αποδυναμωθεί και ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τόσο οι προσλήψεις όσο και οι απολύσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, δήλωσε ότι παραμένει σχετικά ανεβασμένος σε σχέση με τον στόχο. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) υπολογίζεται ότι αυξήθηκε στο 2,8%.

Όπως σημείωσε, ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών συνεχίζει να μειώνεται ενώ οι αυξήσεις στους δασμούς οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των αγαθών. Εκτίμηση ωστόσο ότι η πιο εύλογη υπόθεση είναι ότι ο αντίκτυπος των δασμών στις τιμές θα είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα ρίσκα για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού παραμένουν, όπως και για περαιτέρω αποδυνάμωση της απασχόλησης.

Ο Πάουελ παραδέχτηκε ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός της κεντρικής τράπεζας και ότι η σημερινή απόφαση για μείωση των επιτοκίων συνιστούσε «διαχείριση κινδύνου». Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν λάβει ακόμα απόφαση για τον Δεκέμβριο.

«Στις συζητήσεις της επιτροπής κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπήρξαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Μια περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν θεωρείται καθόλου δεδομένη. Κάθε άλλο» ανέφερε ο Πάουελ.

O ίδιος πρόσθεσε ότι η έλλειψη οικονομικών δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του Δεκεμβρίου, λέγοντας ότι είναι «σαν να οδηγεί κανείς στην ομίχλη».