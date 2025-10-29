Σουδάν: Ενότητα «με την ειρήνη ή με τον πόλεμο» θέλει ο ηγέτης των παραστρατιωτικών

Ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε σήμερα ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

