Σουδάν: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την παραστρατιωτική ΔΤΥ για την επίθεση στην Ελ Φασέρ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ με ανακοίνωση του εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κλιμακούμενη βία μέσα και γύρω από την Ελ Φάσερ, στο Βόρειο Νταρφούρ, καταδικάζοντας την επίθεση των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) και τον «καταστροφικό αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό».

Τα μέλη υπενθύμισαν το ψήφισμα 2736 (2024), με το οποίο ζητείται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης RSF να «άρουν την πολιορκία της Ελ Φάσερ» και να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες, ενώ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο «λιμού και ακραίας επισιτιστικής ανασφάλειας», καλώντας για άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος.

Τα μέλη του Συμβουλίου καταδίκασαν τις «αναφερόμενες θηριωδίες» από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), συμπεριλαμβανομένων «συνοπτικών εκτελέσεων και αυθαίρετων κρατήσεων», εκφράζοντας ανησυχία για «αυξημένο κίνδυνο μαζικών θηριωδιών, συμπεριλαμβανομένων εθνοτικά υποκινούμενων».

Ζήτησαν λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις και απαίτησαν από όλα τα μέρη να προστατεύουν τους αμάχους, να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να εφαρμόσουν το ψήφισμα 2736 (2024) και τη Δήλωση της Τζέντας, καθώς και να προστατεύουν το ανθρωπιστικό προσωπικό και τις εγκαταστάσεις του.

Υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη, το Συμβούλιο κάλεσε όλα τα μέρη να διασφαλίσουν «ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση» και «ασφαλή διέλευση για όσους προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη».

Επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα είναι μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια «συνολική, χωρίς αποκλεισμούς και υπό την ηγεσία των Σουδανών πολιτική διαδικασία», τα μέλη κάλεσαν όλα τα κράτη να «απόσχουν από εξωτερικές παρεμβάσεις» που τροφοδοτούν τη σύγκρουση και να στηρίξουν τις προσπάθειες για ειρήνη, σύμφωνα με το ψήφισμα 2791 (2025).

Το Συμβούλιο επανέλαβε τη «σταθερή δέσμευσή του στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν», τονίζοντας την απόρριψη της δημιουργίας «παράλληλης αρχής διακυβέρνησης σε περιοχές που ελέγχονται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF)».

