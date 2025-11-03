#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου

«Αυτές οι θηριωδίες εγγράφονται σε ένα πλαίσιο ευρύτερης βίας που ρημάζει ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ από τον Απρίλιο του 2023», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη.

3 Νοεμβρίου 2025

Το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) προειδοποίησε σήμερα ότι οι θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην πόλη ελ Φάσερ στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία και την πολύ ζωηρή ανησυχία του» για τις πληροφορίες που έρχονται από την ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα που μπορεί να έχουν διαπραχθεί.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατέλαβαν στις 26 Οκτωβρίου την ελ Φάσερ, τελευταία στρατηγική πόλη που διέφευγε από τον έλεγχό τους στο Νταρφούρ, μια αχανή περιοχή στο δυτικό Σουδάν.

Έκτοτε, πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες για εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις μέσα και γύρω από αυτή την πόλη του βόρειου Νταρφούρ.

«Αυτές οι θηριωδίες εγγράφονται σε ένα πλαίσιο ευρύτερης βίας που ρημάζει ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ από τον Απρίλιο του 2023», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη.

«Τέτοιες πράξεις, εφόσον αποδειχθούν, μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης», το ιδρυτικό κείμενο του δικαστηρίου, πρόσθεσε.

Το Σουδάν σπαράσσεται από τον Απρίλιο του 2023 από έναν πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που ελέγχει το βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Πορτ Σουδάν και Χαρτούμ, και τις ΔΤΥ του στρατηγού Μοχάμεντ Ντάγκλο, που πλέον έχει κυριεύσει όλο το Νταρφούρ (δυτικά).

Ο πόλεμος εγείρει φόβους για νέα κατάτμηση της χώρας, που ήδη ακρωτηριάστηκε το 2011, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του το Νότιο Σουδάν, καθώς και για την περαιτέρω κλιμάκωση της εθνικής και φυλετικής βίας όπως στον πόλεμο στο Νταρφούρ στις αρχές των χρόνων του 2000.

Οι ΔΤΥ προήλθαν από τους παραστρατιωτικούς Τζαντζαουίντ που κατηγορούνται από το ΔΠΔ για γενοκτονία πριν από 20 χρόνια στο Νταρφούρ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το ΔΠΔ έκρινε τον Άλι Μουχάμαντ Άλι Αμπντ Αλ Ραχμάν, πρώην μέλος των Τζαντζαουίντ, ένοχο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αφού συμμετείχε σε «πολλαπλά εγκλήματα πολέμου» ανάμεσα στο 2003 και το 2004.

Η ετυμηγορία θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση: «θα υπάρξει λογοδοσία για τέτοια φρικώδη εγκλήματα», δήλωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

