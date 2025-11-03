Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Ποκρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται εντός της πόλης Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την οπoία προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σήμερα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Ρώσοι στρατιώτες «καταστρέφουν» τις περικυκλωμένες δυνάμεις των Ουκρανών κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ποκρόφσκ και τη βιομηχανική ζώνη και έχουν μπει στη συνοικία Πριγκορόντνι.

Ο Ουκρανός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής Ολεξάντρ Σίρσκι, που εκτιμά ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στην περιοχή, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν σκληρά να απωθήσουν τους Ρώσους και γενικά κρατούν τις θέσεις τους, αν και χαρακτήρισε «δύσκολες» τις συνθήκες εκεί.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Ουκρανοί προωθούνται κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, που απέχει ελάχιστα από το Ποκρόφσκ, έχοντας ανακτήσει 188 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν υπό τον έλεγχό τους οι Ρώσοι και άλλα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα που δεν ήταν υπό τον έλεγχο καμίας πλευράς. Σύμφωνα με τον Σίρκσι, ο οποίος είπε ότι βρίσκεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση στην περιοχή της Ντομπροπίλια ώστε να αναγκάσουν τους Ρώσους στρατιώτες να στρέψουν την προσοχή τους μακριά από το Ποκρόφσκ.

Ο ουκρανικός στρατός, εξάλλου, υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι δεν ελέγχουν πλήρως «καμία συνοικία» του Ποκρόφσκ. «Οι εισβολείς συνεχίζουν να επιτίθενται σε μικρές ομάδες, έως πέντε ατόμων, χωρίς να χρησιμοποιούν τεθωρακισμένα», ανέφερε.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Ο ουκρανικός χαρτογραφικός ιστότοπος Deep State, που βασίζεται σε ανοιχτές πηγές αλλά σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ καθυστερεί πολύ να αναφέρει τα κέρδη της Μόσχας, δείχνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ένα μικρό τμήμα του Ποκρόφσκ στα νότια. Η υπόλοιπη πόλη είναι χαρακτηρισμένη «γκρίζα ζώνη», που σημαίνει ότι δεν ελέγχεται πλήρως από καμία πλευρά.

Πριν από τον πόλεμο το Ποκρόσφκ είχε 60.000 κατοίκους, αλλά οι περισσότεροι το έχουν πλέον εγκαταλείψει.

Η κατάληψη της πόλης θα πρόσφερε στη Μόσχα μια βάση από την οποία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει αυτή την περιφέρεια στο σύνολό της.

Εάν πέσει το Ποκρόφσκ, θα είναι η σημαντικότερη επιτυχία για τη Μόσχα μετά την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντίβκα, στις αρχές του 2024, έπειτα από μια από τις αιματηρότερες μάχες του πολέμου. Από τότε η Ρωσία προωθείται πολύ αργά, παρά τις σφοδρές μάχες, κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

Σε άλλες περιοχές, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε τη νύχτα ένα ουκρανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο, μια βάση επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλες στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και ενεργειακές υποδομές που τις υποστήριζαν. Οι Ρώσοι στρατιώτες επιτέθηκαν επίσης στις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στο Κουπιάνσκ και τις απώθησαν από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσκόλ.

