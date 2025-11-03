Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

Δεκάδες ύποπτοι συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο μιας φερόμενης υπόθεσης διαφθοράς στους κόλπους του μεγαλύτερου ισραηλινού συνδικάτου Χισταντρούτ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδικοί ντετέκτιβ "συνέλαβαν και έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες υπόπτους για διαφθορά, οικονομική απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης όπως και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φορολογικές απάτες", αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

"Η μυστική έρευνα, που διεξαγόταν τα δύο τελευταία χρόνια, αφορά υψηλόβαθμα στελέχη του Χισταντρούτ, των τοπικών συλλογικοτήτων και των δημοσίων επιχειρήσεων και εταιριών, ως ύποπτα ότι δωροδοκούνταν και αποκτούσαν προνόμια από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα την προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων και κερδών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Χισταντρούτ, με περισσότερα από 800.000 μέλη, είναι το μεγαλύτερο ισραηλινό συνδικάτο και διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην ισραηλινή κοινωνία. Ιδρύθηκε το 1920 στην υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη.

Ο πρόεδρός της Άρνον Μπαρ-Νταβίντ συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή και η κράτησή του παρατάθηκε για οκτώ ημέρες.

Αντίθετος με την πολιτική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Άρνον Μπαρ-Νταβίντ είχε καλέσει σε γενική απεργία μετά την αποπομπή τον Μάρτιο του 2023 του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και στη συνέχεια επανέλαβε τις απειλές του για απεργία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα για να απαιτήσει από την κυβέρνηση τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Χισταντρούτ αντέδρασε στις συλλήψεις δηλώνοντας πως είναι "πεπεισμένο για την αθωότητα των συνεργατών μας", σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

"Συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Οι δραστηριότητες του Χισταντρούτ στην υπηρεσία των πολιτών συνεχίζονται κανονικά", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος της πόλης Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ, ο Κφιρ Σουίσα, μέλος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, ήταν ο πρώτος αιρετός σήμερα που ανακοίνωσε ότι ανακρίθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης διαφθοράς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ