Ο Ζόραν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζόραν Μαμντάνι, 34 ετών, κέρδισε την Τρίτη τη δημαρχία της Νέας Υόρκης εξασφαλίζοντας σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων. Με την εκλογή του, ο «δημοκρατικός σοσιαλιστής» και μέγας αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ καθώς και ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας και πρώτος Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Επικράτησε του 67 χρονου πρώην Δημοκρατικού κυβερνήτη Άντριου Κουόμο (41,6%), ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές, και του Ρεπουμπλικάνου Κέρτις Σίλουα (7,1%).

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει επίσης μια αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη. Η ισχυρή επίδοση του Κουόμο ως ανεξάρτητου ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις, ενώ το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών παρέμεινε περιθωριακό.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η άνοδος του Μαμντάνι ενδέχεται να ενισχύσει αντίστοιχα κινήματα σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ και να εμπνεύσει αντίστοιχες καμπάνιες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Νέα Υόρκη ότι η εκλογή του συγκεκριμένου υποψηφίου δημάρχου ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της πόλης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Θα είναι δύσκολο για μένα να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη αν εκεί κυβερνά ένας κομμουνιστής και τα σπαταλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της πολιτικής του ατζέντας, έχει προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα μέσω αυξημένης φορολόγησης των πλουσιότερων στρωμάτων.

Η ιστορική νίκη του Μαμντάνι ανακοινώθηκε εν μέσω μιας σειράς νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, με την βουλευτή Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ να γίνεται η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, τη Μίκι Σέριλ να υπερισχύει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ αντιπάλου της για την θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και την Καλιφόρνια να ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.

Από την Ουγκάντα στο Κουίνς

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Ο προοδευτικός millennial, έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει αναμειχθεί με αποσπάσματα ταινιών του Μπόλιγουντ. Σε ένα άλλο, μιλάει ισπανικά.

Σύζυγός του είναι η 27χρονη καλλιτέχνης Ράμα Ντουάτζι, με καταγωγή από τη Συρία.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

