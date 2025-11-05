#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΕ: Ειδικός δίαυλος με την Κίνα για την ομαλή ροή σπάνιων γαιών

Βρυξέλλες και Πεκίνο δίνουν προτεραιότητα σε αιτήσεις ευρωπαϊκών εταιρειών με σκοπό την ταχεία έκδοση αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών, στα πρότυπα της συμφωνίας Κίνας-ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 19:37

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαθίδρυσε έναν «ειδικό δίαυλο» επικοινωνίας με τις κινεζικές αρχές ώστε να διασφαλίσει την ομαλή ροή σπάνιων γαιών που είναι κρίσιμης σημασίας για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ανακοίνωσε ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

Η Κίνα έχει επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρώπη καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών και άλλων τεχνολογιών που εξαρτώνται από τους μόνιμους μαγνήτες. Σειρά συμφωνιών με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στη συνέχεια εκτόνωσε την κρίση ανεφοδιασμού, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες έσπευσαν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για να αντικαταστήσουν τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Ο Σέφκοβιτς είπε ότι συζήτησε πολλές φορές το θέμα με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο, τονίζοντας ότι η κακοδιαχείριση των διαδικασιών εξαγωγής θα μπορούσε να έχει «πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγή». Ο επίτροπος έκανε αυτές τις δηλώσεις στο Κουβέιτ, όπου συμμετέχει στο Επιχειρηματικό Φόρουμ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της ΕΕ (GCC-EU 2025), απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters.

Βρυξέλλες και Πεκίνο συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών και μέσω του νέου διαύλου αξιωματούχοι και των δύο πλευρών συνεργάζονται για να εξετάσουν και να εκδώσουν, με ταχείες διαδικασίες, άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών. Σύμφωνα με τον Σέφκοβιτς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν υποβάλει περίπου 2.000 αιτήματα στις κινεζικές αρχές, αφού τέθηκαν σε ισχύ οι έλεγχοι, και περίπου τα μισά έχουν ήδη εγκριθεί. Η ΕΕ εξακολουθεί να πιέζει το Πεκίνο ώστε να επιταχύνει τις διαδικασίες για τα υπόλοιπα και ταυτόχρονα εργάζεται ώστε να αποκτήσει νέες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπάνιων γαιών και μαγνητών στην Εσθονία.

Την Τρίτη, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΕ και η Κίνα συζητούν την έκδοση αδειών για να χαλαρώσουν οι εξαγωγές σπάνιων γαιών, στο πρότυπο των αδειών που λένε οι ΗΠΑ ότι έχουν ήδη εξασφαλίσει από το Πεκίνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

