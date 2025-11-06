Χάος από το shutdown στις ΗΠΑ: 4.000 πτήσεις λιγότερες τη μέρα

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα απαιτήσει από τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών να περικόψουν τις πτήσεις από αύριο Παρασκευή προκειμένου να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου πτήσεων, στο οποίο καταγράφονται ολοένα περισσότερες απουσίες και ελλείψεις προσωπικού, εξαιτίας της παρατεινόμενης δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ.

«Θα μειώσουμε τις δυνατότητες» ως προς την εκτέλεση πτήσεων «κατά 10% σε 40» αεροδρόμια, από τα πλέον πολυσύχναστα της χώρας, εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σον Ντάφι, ο υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως πρέπει να «μειωθεί η πίεση», να ελαττωθεί ο αριθμός των πτήσεων που επιβλέπονται.

Οι ΗΠΑ διένυαν χθες την 36η ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης -- πρόκειται για το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους. Από την 1η Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν περιέλθει από τεχνική άποψη σε ανεργία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να εργάζονται απλήρωτοι. Δεν θα τους καταβληθούν οι μισθοί παρά αναδρομικά, αφού τερματιστεί η κρίση.

Πάνω από 60.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασφάλειας των μεταφορών συγκαταλέγονται στη δεύτερη κατηγορία. Και αντί να εργάζονται απλήρωτοι, ορισμένοι απλούστατα δεν πάνε για δουλειά.

Η απόφαση που ανακοινώθηκε χθες καταγράφεται πριν από ένα σαββατοκύριακο που για πολλούς Αμερικανούς θα είναι μακρό, καθώς η Τρίτη 11η Νοεμβρίου είναι αργία στις ΗΠΑ. «Ζητήσαμε από τις αεροπορικές εταιρίες να συνεργαστούν μαζί μας για να μειωθούν τα σχέδια πτήσεών τους», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) Μπράιαν Μπέντφορντ. «Μπορούμε να λάβουμε μέτρα σήμερα για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης», συνέχισε.

«Το σύστημα είναι εξαιρετικά ασφαλές σήμερα και θα είναι κι αύριο. Αν συνεχίσει να αυξάνεται η πίεση, ακόμη και μετά τη λήψη των μέτρων αυτών, θα επανέλθουμε, θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα», συμπλήρωσε. Ο κ. Μπέντφορντ επισήμανε πως δεν θυμάται να είχε ζητηθεί τέτοια μείωση της κίνησης τα «35 χρόνια καριέρας» του. «Πρόκειται για πολύ ασυνήθιστη κατάσταση. Οι ελεγκτές μας είναι απλήρωτοι εδώ κι έναν μήνα. Αδημονούμε να μπορέσουμε να εργαστούμε κανονικά ξανά».

«Οι ελεγκτές που συνεχίζουν να έρχονται (σ.σ. στη δουλειά) κάνουν υπερωρίες, εργάζονται περισσότερες ημέρες (...) και θέλουμε να μειώσουμε αυτή την πίεση (σ.σ. που τους ασκείται) πριν γίνει πρόβλημα», είπε ακόμη ο επικεφαλής της FAA. Κατά μέσον όρο, η FAA επιβλέπει 44.000 πτήσεις ημερησίως, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η μείωση κατά 10% σημαίνει κατά συνέπεια πως θα ακυρώνονται πάνω από 4.000 πτήσεις την ημέρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP