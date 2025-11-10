Τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς θα υποδεχτεί αύριο ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί αύριο Τρίτη στο Παρίσι τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για να συζητήσουν την «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανέφερε σήμερα η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Η δήλωση αναφέρεται στον Μαχμούντ Αμπάς ως «πρόεδρο του κράτους της Παλαιστίνης», καθώς η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Αυτή η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία και των συνεχιζόμενων εργασιών για την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης και ασφάλειας για όλους στη Μέση Ανατολή», δήλωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο ηγέτες «θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης, σε συνεργασία με Άραβες και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προετοιμαστούν για το μέλλον», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι μια διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα «πολύ σύντομα», την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός σχεδίου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την υποστήριξη των ειρηνευτικών προσπαθειών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης με τον Μαχμούντ Αμπάς, να επαναλάβει την ανάγκη για «συνεχή ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα». Θα επιβεβαιώσει επίσης την ανάγκη μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Αμπάς θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή επιστροφή της σταθερότητας και την εμφάνιση ενός βιώσιμου, δημοκρατικού και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, που θα ζει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ», πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 9 Οκτωβρίου, καθώς και η γαλλοσαουδαραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία, εγείρουν την πιθανότητα η Παλαιστινιακή Αρχή, μόλις αναμορφωθεί, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ